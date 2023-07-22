К 2050 году диабетиков будет вдвое больше: почему ученые бьют тревогу

Медицинское сообщество считает диабет одной из нарастающих угроз для человека. Прогнозы по его распространению неутешительные. О том, как эта болезнь может превратиться в эпидемию, читайте в материале "Рамблера".

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Согласно докладу The Lancet, результаты систематического анализа заболеваемости диабетом во всем мире с 1999 по 2021 год показали, что к 2050 году болезнь затронет не менее 1,3 млрд человек. Более миллиарда человек на планете будут жить с болезнью, которая приводит к высокому уровню смертности, а также усугубляет другие болезни в анамнезе человека.

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Ожидается, что увеличение распространенности (по сравнению с 529 миллионами в 2021 г.) будет обусловлено ростом заболеваемости диабетом 2 типа, что, в свою очередь, будет вызвано ростом распространенности ожирения и демографическими сдвигами.

В 2021 году на долю диабета 2 типа приходилось 90% всех диагнозов диабета. Во многом это связано с социальными факторами риска, такими как высокий индекс массы тела, диетические риски, экологические и профессиональные риски, употребление табака, употребление алкоголя и низкая физическая активность, которые процветают благодаря тому, как устроена наша среда, способствующая ожирению.

Ученые выяснили, что к 2045 году трое из четырех взрослых с диабетом будут жить в странах с низким и средним уровнем дохода. В настоящее время только 10% людей с диабетом, проживающих в этих странах, получают правильное лечение.

В целом, глобальные расходы на здравоохранение, связанные с диабетом, по оценкам, вырастут до 1054 миллиардов долларов к 2045 году.

Таким образом, диабет станет определяющим заболеванием этого века. От того, как медицинское сообщество будет бороться с диабетом в ближайшие два десятилетия, будет зависеть здоровье населения и ожидаемая продолжительность жизни на следующие 80 лет. Ну а пока мир, как отмечают ученые, все еще не смог понять социальную природу диабета и недооценил истинные масштабы и угрозу, которую представляет это заболевание.

Какие опасные осложнения бывают у диабета

Диабет, от которого годами страдает больной, может приводить к хроническим осложнениям. Это долгосрочные проблемы, которые могут развиваться постепенно и привести к серьезным повреждениям, если их не остановить и не лечить.

Проблемы с глазами (ретинопатия). У некоторых людей с диабетом развивается заболевание глаз, называемое диабетической ретинопатией, которое может повлиять на их зрение. Если ретинопатия выявлена – обычно при проверке зрения – ее можно вылечить и предотвратить потерю зрения.

Проблемы со стопами. Болезни диабетической стопы очень серьезны и могут привести к ампутации, если их не лечить. Повреждение нервов может повлиять на ощущение в ногах, а повышенный уровень сахара в крови может нарушить кровообращение, замедляя заживление язв и порезов. Вот почему важно сообщить своему врачу общей практики, если вы заметите какие-либо изменения во внешнем виде или ощущении ваших ног.

Сердечный приступ и инсульт. Когда у вас диабет, высокий уровень сахара в крови в течение определенного периода времени может повредить ваши кровеносные сосуды. Иногда это может привести к сердечным приступам и инсультам.

Проблемы с почками (нефропатия). Диабет может привести к повреждению почек в течение длительного периода времени, что затрудняет выведение лишней жидкости и отходов из организма. Это вызвано высоким уровнем сахара в крови и высоким кровяным давлением. Это известно как диабетическая нефропатия или заболевание почек.

Повреждение нервов (невропатия). У некоторых людей с диабетом может развиться повреждение нервов, вызванное осложнениями высокого уровня сахара в крови. Из-за этого нервам становится сложнее передавать сообщения между мозгом и каждой частью нашего тела, что может повлиять на то, как мы видим, слышим, чувствуем и двигаемся.

Заболевания десен и другие заболевания полости рта. Слишком много сахара в крови может привести к увеличению содержания сахара в слюне. Это приносит бактерии, которые производят кислоту, атакующую зубную эмаль и повреждающую десны. Кровеносные сосуды в деснах также могут быть повреждены, что повышает вероятность инфицирования десен.