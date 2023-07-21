Названы симптомы рака, которые нельзя игнорировать

"Знаете, в чем проблема? Каждый из этих симптомов может быть признаком целой кучи других заболеваний. Постоянно повышенная температура означает, что ваш иммунитет с чем-то борется, это могут быть вирусы и паразиты. Нехватка сил и слабость может быть связана и с анемией, и с психологическим состоянием. Кровь в кале - геморрой или полип, - поясняет Иван Карасев в своем Telegram-канале. - Понимаете, вариантов очень много. Именно поэтому рак на ранней стадии практически невозможно обнаружить. Большинство случаев обнаружения на ранней стадии это можно назвать счастливой случайностью. Решили сделать колоноскопию, например, и нашли маленькую опухоль".