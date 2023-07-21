Названы симптомы рака, которые нельзя игнорировать

"Важно играть на опережение": онколог назвал первые симптомы рака, которые нельзя игнорировать
Есть тревожные сигналы, которые, как минимум, указывают на неблагополучие со здоровьем, а также могут предупредить об онкологическом заболевании. Но проблема в том, что люди часто эти симптомы игнорируют.
О том, какие изменения в состоянии организма должны насторожить и побудить обследоваться, рассказал врач-онколог, эндоскопист НМИЦ онкологии имени Блохина, эксперт в сфере диагностики и лечения предраковых заболеваний и ранних форм рака ЖКТ Иван Карасев.
Вот эти признаки:
- постоянная нехватка сил, слабость;
- температура 37 и выше, которая держится неадекватно долгое время;
- больное горло;
- раны, царапины, которые плохо заживают;
- кровь в кале и моче;
- постоянные головные боли.
"Знаете, в чем проблема? Каждый из этих симптомов может быть признаком целой кучи других заболеваний. Постоянно повышенная температура означает, что ваш иммунитет с чем-то борется, это могут быть вирусы и паразиты. Нехватка сил и слабость может быть связана и с анемией, и с психологическим состоянием. Кровь в кале - геморрой или полип, - поясняет Иван Карасев в своем Telegram-канале. - Понимаете, вариантов очень много. Именно поэтому рак на ранней стадии практически невозможно обнаружить. Большинство случаев обнаружения на ранней стадии это можно назвать счастливой случайностью. Решили сделать колоноскопию, например, и нашли маленькую опухоль".
Набор симптомов у каждой опухоли очень сильно разнится в зависимости от локализации, размеров и того, какие органы она задела. И проявляются они обычно, когда образование уже достаточно большое и мешает органу выполнять свою функцию, подчеркивает доктор Карасев.
Поэтому главное, что мы можем сделать для себя - это проявить внимание к своему здоровью, проходить регулярные скрининги и диспансеризацию, в которую включены и специальные исследования для обнаружения самых распространенных видов рака. Онкоскрининги - это залог раннего обнаружения рака, констатирует эксперт.
"Важный пункт - это играть на опережение, а значит - заниматься профилактикой. Это не просто перестать пить, курить и начать заниматься спортом. Это менять свою жизнь уже сейчас, это понимать как вы живете, что вы едите. Это менять свои привычки. Это сложно, но это того стоит, если хочется жить долго и хорошо", - заключил Иван Карасев.