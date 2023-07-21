Иммунолог рассказал, стоит ли опасаться распространения холеры в РФ

В Тамбовской области в больницу с подозрением на холеру попал гражданин Индии, приехавший из Дели. Известно, что он жил в гостинице для трудовых мигрантов. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели необходимые противоэпидемические мероприятия и выявили круг контактировавших с ним лиц. Рассказываем подробности и выясняем, существуют ли риски распространения инфекции.

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Завозная инфекция

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У гражданина Индии, который прибыл из Дели в Тамбовскую область, выявили признаки острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты ведомства провели необходимые лабораторные исследования и обнаружили в анализах индийца холероподобный возбудитель.

"Пациент госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. Лечение обеспечено в полном объеме, состояние пациента удовлетворительное", – пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.

В Рассказовском районе Тамбовской области, в гостинице для трудовых мигрантов, где проживал заболевший, проводятся противоэпидемические мероприятия. Всех контактировавших с пациентом также обследуют. За ними ведется медицинское наблюдение и назначены средства экстренной профилактики.

"Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди контактных не выявлено. Проведение мероприятий продолжается. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", – подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем, по данным СМИ, в регионе доставили в больницу еще одного пациента с подозрением на холеру, но эта информация пока не подтверждена официально. Вторым заболевшим якобы также оказался гражданин, прибывший из Индии. Молодой человек прилетел вместе с первым госпитализированным и, предположительно, мог заразиться от него в самолете. Уточняется, что оба прибыли в Шереметьево 13 июля.

Большинство пассажиров того рейса, по информации телеграм-каналов, трудятся на одном из предприятий Тамбовской области. У некоторых работников якобы наблюдаются симптомы болезни, но анализ на холероподобный возбудитель отрицательный.

Как защититься и вовремя заметить

Выявление холероподобного возбудителя в Тамбовской области не приведет к эпидемии в России. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Эпидемий и пандемий можно не ждать, это просто завозной случай. Важно все правильно купировать. Я больших рисков не вижу", – Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук.

По словам специалиста, в большинстве случаев заболевание протекает легко и вначале его можно перепутать с другими инфекциями, вызывающими диарею. Поставить точный диагноз поможет только лабораторное исследование.

"Из симптомов холеры – это водянистая диарея, с большим количеством жидкости, рвота, тошнота, повышение температуры, общее недомогание. При этом есть тяжелые случаи. Если очень частый водянистый стул, мучительная рвота, тогда это уже тяжелая стадия, это уже обезвоживание", – объясняет иммунолог.

Эксперт подчеркнул, что важно быстро принимать меры по лечению и госпитализации заболевших, чтобы избежать плачевных последствий. Особенно это касается детей и пожилых людей с хроническими недугами.