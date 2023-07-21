Что нужно знать о главной болезни лета

Диарея, или, по-народному, понос, — это самый типичный признак пищевого отравления. Трудно найти человека, у которого бы в теплое время года такой проблемы не было ни разу.

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И это легко объяснимо. Продукты в тепле портятся быстрее и действуют сильнее любых слабительных. Даже если вы дома идеально соблюдаете правила пищевой гигиены - не факт, что так же поступают в общепите. Особенно в местах массового отдыха. Там пищевые отравления бывают весьма часто.

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От простого до опасного один шаг

Что самое главное при таких отравлениях?

Первое. Нужно разобраться: у вас что-то серьезное или обычное пищевое отравление, которое через 2-3 дня пройдет без последствий. И в соответствии с этим понять, можно ли лечиться самому или пора обращаться к медикам.

Второе. Как правильно лечиться. Давайте посмотрим на отравления с этих точек зрения.

За пищевым отравлением могут скрываться серьезные болезни, при которых таблетками из рекламы и подручными средствами не обойдешься. Поэтому надо постараться оценить, обычное у вас отравление или необычное: тяжелое течение типичной вирусной инфекции либо даже дизентерия или холера.

Еще одна особо важная проблема - отравление, вызванное некоторыми штаммами кишечной палочки, специалисты называют их O104:H4 и O157:H7. Они могут вызывать тяжелое и необратимое поражение почек. Самую громкую такую эпидемию в 2011 году вызвали салат и огурцы в Германии, а потом и в других странах ЕС. Тогда несколько человек умерли, а у еще большего числа людей развилась тяжелая почечная недостаточность, требующая пересадки почки или постоянного лечения на гемодиализе. Эти кишечные палочки попадают в зелень и овощи из земли.

Вирусы и бактерии действуют по-разному

Имейте в виду, что в России и развитых странах подавляющее большинство пищевых отравлений вызывают вирусы. Как правило, в этом случае симптомы проходят быстро. Минимальное время болезни - 12-24 часа. А ротавирусная инфекция, весьма частая причина таких состояний, длится около 3-5 дней. Как лечить вирусные отравления? Против таких вирусов специфических лекарств нет, и поэтому их лечат симптоматическими средствами - они действуют не на причину болезни, а на ее симптомы. Большинство таких лекарств официально продают без рецепта (см. «Наша справка»).

Другая причина пищевых отравлений - бактериальные инфекции. Они обычны для мест, где с гигиеной есть проблемы. Но и в наших условиях тоже не исключены. Часто они протекают тяжелее, для них типичны боль и спазмы в животе. В стуле могут быть кровь и слизь, часто повышается температура и развиваются симптомы общей интоксикации: боль в голове, мышцах, суставах, как при гриппе. При такой инфекции лучше принимать препараты нифуроксазида (см. «Наша справка»), они обладают противобактериальным действием.

Бойтесь обезвоживания

Очень важно оценить тяжесть болезни. Во многом она связана с потерей жидкости и солей. Это крайне опасно для детей, у них обез­воживание может наступать очень быстро, через несколько часов. У престарелых, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потеря солей может провоцировать нарушения ритма сердца. Поэтому при частом и жидком стуле нужно восполнять потерю воды и солей. Для этого лучше использовать солевые растворы, регулирующие водно-электролитное равновесие (их выпускают в виде растворимых порошков), а также лечебно-столовую или лечебную минеральную воду (только предварительно из нее надо выпустить газ).

Опасные симптомы, которые нельзя пропускать

Можно ли отличить те отравления кишечной палочкой, которые вызывают тяжелое поражение почек? Увы, даже врачу без специальных анализов это сделать сложно. Но надо знать, что для них обычны все признаки бактериальных отравлений плюс почти обязательно есть кровь в кале, а часто - и в моче.

Есть свои специфические признаки и при других кишечных инфекциях. При дизентерии это так называемые тенезмы - болезненные позывы на стул в области прямой кишки. Но выделения после них обычно столь скудные, что врачи придумали для них официальный термин «ректальный плевок».

А при холере все иначе. Выделения сначала жидкие и обильные, потом - как «рисовый отвар». Это тоже официальный термин, придуманный докторами.

Обнаружив любой из перечисленных выше симптомов, срочно обращайтесь к врачу.

Вот еще важные симптомы, при которых самолечение опасно и нужно обязательно обратиться к врачу:

температура выше 38 или ниже 36 градусов;

боли в мышцах и суставах;

схваткообразные боли, не проходящие после стула;

снижено отделение мочи.

А вот симптомы, говорящие об избыточной потере жидкости и возможном обез­воживании:

понос чаще 10 раз в сутки;

рвота чаще 5 раз в сутки;

появление вялости (особенно важно для детей);

судороги (обычно икроножных мышц ног).

Народные средства

Гранатовые корки

Высушенные корки граната мелко наломать и заварить в стакане очень горячей водой. Лучше накрыть крышкой и настоять в теплом месте 1-2 часа. Когда остынет, принимать по 1/2 стакана по необходимости. Эффект обычно наступает уже после первой дозы. Если нет сухих, можно использовать корки свежего граната, но их нужно в 2-3 раза больше.

Чтобы усилить действие, сразу после заварки накрыть крышкой и настоять в теплом месте 1-2 часа или на водяной бане 30 минут.

Кора дуба

1 ст. л. измельченной коры залить в стакане кипятком. Настоять 1-2 часа в тепле или 30 минут на водяной бане. Процедить и пить по столовой ложке каждые 2-3 часа.

Рисовый отвар

Базовый рецепт. Вскипятить 0,5 л воды и всыпать 2 ст. л. обычного риса. Варить на медленном огне, помешивая, 40-45 минут. Охладить, профильтровать через марлю и мелкое сито. Принимать по 1/4 стакана через 3-4 часа.

Хорошо предварительно рис замочить или измельчить в кофемолке. Можно использовать рисовую муку.