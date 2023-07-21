Кардиолог предупредил об опасном бессимптомном заболевании

«Раньше было проблемой проверить давление, это можно было сделать только у врача, а сейчас каждый может сделать это дома, тем более практически у каждого человека старшего поколения дома есть тонометр. Гипертония очень часто протекает бессимптомно, особенно в зрелые годы, у женщин очень опасен климактерический период, и для мужчин гипертония так же опасна, а у нас мужчины идут к врачу за два дня до смерти», — сказал он.



Последствия невылеченной гипертонии самые неприятные: можно умереть и остаться инвалидом, можно потерять весь интерес к жизни.