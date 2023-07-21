Когда бесполезно пить активированный уголь

Многие до сих пор считают активированный уголь панацеей от всех проблем с ЖКТ. Его пьют и при отравлении, и при гастроэнтеритах, и на всякий случай, если «что-то не то съел». На самом деле эти таблетки не такие уж чудодейственные.

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Когда активированный уголь поможет, а когда — нет, объяснила терапевт DocMed Римма Попова.

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Активированный уголь: что это за препарат

Завсегдатай домашних аптечек россиян активированный уголь — это обработанная форма обычного древесного угля. За счёт содержащихся в нём пор он как губка впитывает всё, что встречается на его пути в кишечнике, рассказала Попова.

Когда рекомендуют пить активированный уголь

В инструкции к препарату в России активированный уголь советуют принимать при таких состояниях, как:

различные интоксикации;

заболевания ЖКТ, сопровождающиеся вздутием и диареей;

отравление некоторыми лекарствами;

комплексное лечение токсикоинфекции, сальмонеллёза и дизентерии;

пищевая и лекарственная аллергия;

гипербилирубинемия (при гепатитах и желтухах);

гиперазотемия (почечная недостаточность);

для снижения газообразования перед УЗИ брюшной полости.

За рубежом активированный уголь чаще всего относят не к лекарствам, а к БАДам. Никаких исследований, которые бы показали снижение заболеваемости или смертности при применении угля, нет, отметила терапевт. Иногда, впрочем, допускается его применение при лечении некоторых видов химических отравлений — фенобарбиталом, карбамазепином, хинином, дапсоном, теофиллином в течение первого часа после приёма.

Однако это только необязательная к исполнению рекомендация. И касается она угля не в таблетках или гранулах, а в порошке, добавила доктор.

Когда активированный уголь не поможет

Все препараты важно использовать строго по назначению, отметила Попова. В случае с активированным углём некоторые привыкли считать, что он помогает при целом ряде недугов, хотя на самом деле ни в одних международных рекомендациях нет данных об этом.

Вот когда уголь будет бесполезен:

Аллергии. В российском государственном реестре лекарственных средств указано, что он не всасывается в ЖКТ и выводится через сутки. То есть он работает локально в кишечнике, в то время как аллергия — сложный внутриклеточный механизм. Справиться с ней уголь не сможет.

Кишечные инфекции. На вирусную инфекцию уголь просто не подействует, потому что вирус внутри клетки. При бактериальной инфекции он, может, и удалит какую-то часть токсинов, но основная масса всё же успеет попасть в кровь.

Вздутие кишечника и диспепсия. Существенных доказательств эффективности активированного угля при этих состояниях нет.

Отравления при печёночной и почечной недостаточности. Ходят слухи, что уголь якобы может выводить токсины из кровотока. Но это не так, ведь он работает только в кишечнике, а токсины находятся в крови.

Какой должна быть домашняя аптечка

Активированный уголь точно есть почти в каждой домашней аптечке россиян. Вообще такая аптечка обязательно должна быть в каждом доме, заявила врач-терапевт «СМ-Клиники», нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.

Её наполнение будет зависеть от состава семьи, наличия хронических заболеваний, возраста домочадцев и состояния их здоровья. Однако просто собрать все необходимые препараты в одном месте мало.

Важно соблюдать условия их хранения, чтобы в самый ответственный момент не пришлось срочно искать ближайшую аптеку. Стоит помнить, что лекарства хранятся в сухом прохладном месте при температуре не выше +25 градусов. Так что шкафчики в ванной комнате, туалете, полки на кухне в шкафах или коробки на подоконнике не подходят для хранения препаратов из-за перепадов температур.