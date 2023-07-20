Стоматолог Мохов предупредил о вреде пломб из интернет-магазинов

Уколы для потенции в половой член могут вызвать кровотечение или оставить синяки на органе, если их неправильно сделать, предупредил врач-уролог Сергей Ильин. В разговоре с Пятым каналом специалист отметил, что такие инъекции опасны для здоровья и могут проводиться только при тщательном соблюдении антисептики и асептики медиком. Врач пояснил, что эти уколы «сами по себе не безобидные».