Червь во лбу: врач рассказала, чем опасны комары и как от них защититься

В Новороссийске врачи извлекли из лба пациента 15-сантиметрового червя. Он появился вследствие инфекционного заболевания дирофиляриоза. Врач-терапевт Джулдузсхан Лепшокова объяснила, что это такое и как себя обезопасить.

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Человек может заразиться дирофиляриозом через заражённого комара. Насекомое получает личинки дирофилярий во время укуса больного животного, например, кошки или собаки. В зону риска входят люди, живущие или путешествующие в тропических и субтропических районах, а также владельцы четвероногих друзей.

Врач отметила:

У большинства людей с дирофиляриозом не возникают симптомы или они могут быть лёгкими и незаметными. Однако у некоторых появляется слабость, головная боль, повышение температуры, боли в участке нахождения личинки.

Болезнь также может поражать глаза и окружающие их ткани, вызывая различные симптомы. Это, например, вековая опухоль, конъюнктивит, боли в глазах и изменение зрения.

Диагностика проводится врачами-специалистами. Лечение может включать удаление гельминта хирургическим методом и применение лекарственных препаратов для уничтожения заразы.