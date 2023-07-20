3 способа защитить свой мозг от раннего старения

«Болезнь Альцгеймера не грозит»: три способа защитить свой мозг от раннего старения
В центрах московского долголетия начался общегородской турнир по разгадыванию кроссвордов, в котором могут принять участие не только активисты центров, но и все жители столицы старше 55 лет. С возрастом когнитивные функции мозга постепенно слабеют, и возникает риск развития таких опасных болезней, как Альцгеймер. «Вечерняя Москва» узнала топ-3 эффективных способов борьбы с этой возрастной проблемой.
По словам нейрохирурга Рустема Гайфутдинова, чем дольше человек занимается интеллектуальным трудом, тем больше шансов в старости сохранить ясность ума.
"Кроссворды, всевозможные ребусы, головоломки, чтение, изучение информации об окружающей среде и мире — все это позволит возрастному пациенту продлить жизнь своего мозга", — сказал спикер.
Однако одними лишь книжками и развлекательной литературой ума не наберешься, подчеркнул специалист.
"Крайне важно, чтобы ваш день сопровождался не только, безусловно, полезными умственными занятиями, но и физическим трудом. Активная ходьба или совсем легкий бег на дорожке омолодит организм", — продолжил собеседник «ВМ».
Третьим обязательным пунктом он назвал рацион питания, от которого зависят многие функции в организме.
"Клетчатка, витаминные комплексы, омега-3 жирные кислоты, орехи разных видов, мед. Прием именно этих блюд способствует укреплению памяти и расширяет кругозор".
Если соблюдать все три пункта, то болезнь Альцгеймера вам не грозит, заключил Гайфутдинов.