3 способа защитить свой мозг от раннего старения

В центрах московского долголетия начался общегородской турнир по разгадыванию кроссвордов, в котором могут принять участие не только активисты центров, но и все жители столицы старше 55 лет. С возрастом когнитивные функции мозга постепенно слабеют, и возникает риск развития таких опасных болезней, как Альцгеймер. «Вечерняя Москва» узнала топ-3 эффективных способов борьбы с этой возрастной проблемой.

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По словам нейрохирурга Рустема Гайфутдинова, чем дольше человек занимается интеллектуальным трудом, тем больше шансов в старости сохранить ясность ума.

"Кроссворды, всевозможные ребусы, головоломки, чтение, изучение информации об окружающей среде и мире — все это позволит возрастному пациенту продлить жизнь своего мозга", — сказал спикер.

Однако одними лишь книжками и развлекательной литературой ума не наберешься, подчеркнул специалист.

"Крайне важно, чтобы ваш день сопровождался не только, безусловно, полезными умственными занятиями, но и физическим трудом. Активная ходьба или совсем легкий бег на дорожке омолодит организм", — продолжил собеседник «ВМ».

Третьим обязательным пунктом он назвал рацион питания, от которого зависят многие функции в организме.

"Клетчатка, витаминные комплексы, омега-3 жирные кислоты, орехи разных видов, мед. Прием именно этих блюд способствует укреплению памяти и расширяет кругозор".