Первые симптомы деменции назвала врач-психиатр

Самым заметным симптомом проявления деменции может стать резкое изменение характера: добрые люди в старости становятся злыми и наоборот.

© VN.ru Все новости Новосибирской области

Такое серьезное заболевание, как деменция, у многих ассоциируется с проблемами с памятью и слабоумием. Но это далеко не единственные симптомы проявления болезни.

«Первый признак деменции – это изменение характера, – рассказала врач-психиатр Наталья Глебашева. – Людям, у которых заболевание только появилось, становится сложнее справляться со своими обязанностями, они становятся ранимыми и обидчивыми».

Если у ваших близких начались необоснованные перепады настроения, им стало лень заниматься любимыми делами и даже выходить из дома, есть повод насторожиться, продолжает врач. Так может выглядеть начало деменции.

«Отличие деменции от обычного старения в том, что она меняет характер человека,

– говорит Наталья Глебашева. – В норме к старости усиливаются те черты характера, которые у человека были основными. Кто был добрый, тот становится добрее. С деменцией все происходит наоборот».

Также о начале деменции может говорить потеря профессиональных и бытовых навыков. К примеру, если человек перестает справляться с вязанием, которое раньше любил, это не вариант нормы, продолжает врач.

Риск появления деменции выше у пациентов с повышенным уровнем холестерина и артериальной гипертензией: состояние сосудов, питающих головной мозг, влияет на память и вероятность развития старческого слабоумия.