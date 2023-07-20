Кардиолог развеял миф о пользе популярных препаратов от боли в сердце

У этих препаратов есть снотворный эффект как основное действие. Это может привести к тому, что человек может заснуть, болевые симптомы продолжаются, и разовьется инфаркт. Никакого влияния на сердце они вообще не оказывают, тем более на сосуды. Особенно если боль связана с сосудистым спазмом, как часто бывает, — сказал Конев.