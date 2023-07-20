Как избежать развития рака шейки матки

По данным Всемирной организации здравоохранения, Австралия станет первой страной, которой удастся избавиться от новых случаев рака шейки матки — все благодаря введенной в 1991 году программе вакцинации всех девочек (а чуть позже и мальчиков) от ВПЧ. Что приводит к этому заболеванию и как обезопасить себя, рассказала «Вечерней Москве» врач — акушер-гинеколог, врач УЗИ федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Евгения Боброва.

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Что такое рак шейки матки

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Рак шейки матки — это злокачественное заболевание ткани шейки матки. К счастью, он не развивается сразу, и перед тем как сформируется онкологическое заболевание, ткань шейки матки претерпевает предродовые изменения. Это состояние называется дисплазия и при отсутствии лечения может приводить к раку. Чтобы избежать этого, нужно вовремя провести правильную терапию.

К дисплазии, а затем и к раку приводят 14 типов вируса папилломы человека (ВПЧ). Высокоонкогенные типы вируса передаются половым путем, внедряются в ткань шейки матки и могут привести к развитию заболевания.

Вирус папилломы человека очень распространен, особенно у молодых людей до 25–30 лет. К счастью, обнаружение вируса у женщины не означает гарантированное развитие дисплазии или рака. ВПЧ часто вылечивается только благодаря работе иммунной системы. Но если вирус находится в организме годами, то может стать причиной заболевания.

Как избежать заражения высокоонкогенными ВПЧ

Бартерная контрацепция при правильном использовании — то есть презерватив — снижает риск заражения. Также есть эффективная вакцина от вируса папилломы человека, которая защищает от двух наиболее агрессивных и распространенных типов вируса — 16 и 18. Бонусом прививка защитит от не такого опасного, но не менее неприятного заболевания, как остроконечные кондиломы, вызываемые 6 и 11 типами ВПЧ. Наиболее эффективна вакцинация до начала половой жизни в возрасте 9–14 лет, но можно сделать такую прививку и во взрослом возрасте.

Главное обследование у гинеколога

Скрининг рака шейки матки — это самое важное обследование на приеме у гинеколога. Процедура проводится в 21–65 лет и выглядит следующим образом:

Если вы моложе 30 лет, то вам необходимо выполнить онкоцитологическое исследование соскоба с поверхности шейки матки с окраской по Папаниколау. Тест выполняется раз в три года, и это совершенно безболезненно.