Герпес: симптомы, причины, лечение
Герпес, или герпетическая инфекция, представляет собой группу инфекционных заболеваний. Когда он попадает в организм, то остается в нем навсегда. А затем после ослабления иммунитета вызывает клинические проявления. "Рамблер" расскажет о причинах появления, симптомах и лечении этого заболевания.
Симптомы
Часто герпетическая инфекция может протекать бессимптомно. однако под воздействием факторов риска могут возникнуть клинические проявления болезни. Например, при герпесе I и II типа образуются пузырьковые высыпания в области губ, слизистых оболочек, а также на туловище и ягодицах.
Обычно сначала возникает зуд, жжение в пораженном участке кожи, затем она краснеет и появляется группа пузырьков, которая может увеличиваться в размере и сливаться.
К факторам, которые провоцируют появление герпеса, можно отнести:
- ОРВИ и другие инфекционные заболевания;
- перегрев и переохлаждение;
- стрессы и переутомление;
- нарушение сна;
- гормональные нарушения;
- несбалансированное питание.
Причины
Вирус простого герпеса (ВПГ) I типа обычно передается воздушно-капельным и контактным путем, а ВПГ II типа – при половых контактах. Также есть возможность передачи инфекционного заболевания через кровь. Также отмечается, что ВПГ II типа повышает вероятность заражения и распространения ВИЧ-инфекции.
Лечение
Часто лечение проходит амбулатурно, а иногда требуется стационарное лечение. Существуют противовирусные препараты, которые эффективны против ВПГ. Пациенту может быть предложено, как местное, так и системное применение, в зависимости от случая.
Отметим, что своевременное обращение к врачу, может предотвратить распространение инфекции и уменьшить ее симптомы. Предупредить развитие рецидивов уже существующей в организме герпетической инфекции поможет вакцинация против ВПГ.