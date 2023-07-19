Герпес: симптомы, причины, лечение

Герпес, или герпетическая инфекция, представляет собой группу инфекционных заболеваний. Когда он попадает в организм, то остается в нем навсегда. А затем после ослабления иммунитета вызывает клинические проявления. "Рамблер" расскажет о причинах появления, симптомах и лечении этого заболевания.

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Симптомы

Часто герпетическая инфекция может протекать бессимптомно. однако под воздействием факторов риска могут возникнуть клинические проявления болезни. Например, при герпесе I и II типа образуются пузырьковые высыпания в области губ, слизистых оболочек, а также на туловище и ягодицах.

Обычно сначала возникает зуд, жжение в пораженном участке кожи, затем она краснеет и появляется группа пузырьков, которая может увеличиваться в размере и сливаться.

К факторам, которые провоцируют появление герпеса, можно отнести:

ОРВИ и другие инфекционные заболевания;

перегрев и переохлаждение;

стрессы и переутомление;

нарушение сна;

гормональные нарушения;

несбалансированное питание.

Причины

Вирус простого герпеса (ВПГ) I типа обычно передается воздушно-капельным и контактным путем, а ВПГ II типа – при половых контактах. Также есть возможность передачи инфекционного заболевания через кровь. Также отмечается, что ВПГ II типа повышает вероятность заражения и распространения ВИЧ-инфекции.

Лечение

Часто лечение проходит амбулатурно, а иногда требуется стационарное лечение. Существуют противовирусные препараты, которые эффективны против ВПГ. Пациенту может быть предложено, как местное, так и системное применение, в зависимости от случая.