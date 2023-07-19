Иммунолог рассказал, как распознать у себя боррелиоз после укуса клеща
В случае, если после укуса клеща нет возможности быстро отнести насекомое в лабораторию на проверку наличия у него боррелиоза, необходимо обращать внимание на свои симптомы. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил врач-иммунолог Николай Крючков. По его словам, характерным признаком заболевания является кольцевидная эритема (Покраснение в виде кольца. — «Газета.Ru») в месте укуса. При этом он подчеркнул, что могут быть и более серьезные симптомы.
«Болезнь может протекать без поражения кожи, а сразу поражать нервную систему, суставы, сердце. В раннем остром периоде самый характерный признак — это высокая температура. Кроме того, повышенная утомляемость и боли в мышцах, костях, суставах», — отметил специалист.
Он добавил, что первые симптомы могут появиться лишь через несколько недель после укуса, поэтому лучше всего как можно скорее сдать кровь на определение повышенного уровня антител класса IgM к боррелиям. При своевременном обнаружении заболевания, оно излечивается полностью, заключил врач.
Боррелиоз или болезнь Лайма — это передаваемая клещами инфекция, вызываемая видом spirochete Borrelia. Чаще всего они присасываются в области груди, шеи, подмышек и паховых складок.
Ранее в Красноярске мальчик заразился эрлихиозом после укуса клеща.