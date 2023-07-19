Как распознать у себя боррелиоз после укуса клеща

В случае, если после укуса клеща нет возможности быстро отнести насекомое в лабораторию на проверку наличия у него боррелиоза, необходимо обращать внимание на свои симптомы. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил врач-иммунолог Николай Крючков. По его словам, характерным признаком заболевания является кольцевидная эритема (Покраснение в виде кольца. — «Газета.Ru») в месте укуса. При этом он подчеркнул, что могут быть и более серьезные симптомы.