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Иммунолог рассказал, как распознать у себя боррелиоз после укуса клеща

В случае, если после укуса клеща нет возможности быстро отнести насекомое в лабораторию на проверку наличия у него боррелиоза, необходимо обращать внимание на свои симптомы. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил врач-иммунолог Николай Крючков. По его словам, характерным признаком заболевания является кольцевидная эритема (Покраснение в виде кольца. — «Газета.Ru») в месте укуса. При этом он подчеркнул, что могут быть и более серьезные симптомы.

Как распознать у себя боррелиоз после укуса клеща
© Газета.Ru

«Болезнь может протекать без поражения кожи, а сразу поражать нервную систему, суставы, сердце. В раннем остром периоде самый характерный признак — это высокая температура. Кроме того, повышенная утомляемость и боли в мышцах, костях, суставах», — отметил специалист.

Он добавил, что первые симптомы могут появиться лишь через несколько недель после укуса, поэтому лучше всего как можно скорее сдать кровь на определение повышенного уровня антител класса IgM к боррелиям. При своевременном обнаружении заболевания, оно излечивается полностью, заключил врач.

Боррелиоз или болезнь Лайма — это передаваемая клещами инфекция, вызываемая видом spirochete Borrelia. Чаще всего они присасываются в области груди, шеи, подмышек и паховых складок.

Ранее в Красноярске мальчик заразился эрлихиозом после укуса клеща.

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