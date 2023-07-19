7 неожиданно опасных профессий, обладатели которых рискуют заболеть раком

Все знают, что работать шахтером, лесорубом или пожарным — тяжело и опасно для жизни. Но наверняка не все задумывались, что профессии, которые на первый взгляд кажутся относительно легкими и простыми, несут серьёзный риск для здоровья. О неожиданно опасных сферах деятельности рассказываем в сегодняшней статье.

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Парикмахеры и барберы

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Внезапно парикмахеры и барберы — одна из самых опасных и травматичных профессий. Казалось бы, где там риск? Знай себе стриги да будь внимателен с острыми предметами. Но нет: работа практически весь день на ногах, частый контакт с шампунем, краской и горячей водой, плюс упомянутые острые ножницы и бритвы — все это становится причиной многих заболеваний, которыми рискуют обзавестись парикмахеры.

Из-за мелких частиц волос сильно повышается опасность получить астму или дерматит, кроме того, тонкие жёсткие волосы очень часто подобно занозам впиваются в кожу, и вытащить их весьма сложно. Примерно 50% представителей этой профессии жалуются на здоровье. Опрос Нью-Йоркского департамента здравоохранения и вовсе показал, что каждый пятый парикмахер вынужден оставить работу из-за постоянных болезней: 30% опрошенных жаловались на постоянные боли в спине, 25% — в локтях, 23% ушли из профессии из-за головных болей.

Еще одной глобальной проблемой парикмахеров по всему миру стал постоянный контакт с химическими препаратами. Несколько месяцев таких контактов — и привет, тяжелые кожные заболевания типа контактного дерматита и различных экзем.

Мясники

Синдром запястного канала — заболевание, при котором кости сдавливают срединный нерв, и это приводит к онемению и боли в кистях. Профессиональный недуг офисных работников, вынужденных много времени проводить за компьютером, и мясников, которые постоянно сгибают и разгибают лучезапястный сустав. Более того, мясники больше рискуют получить синдром запястного канала, чем менеджеры или программисты.

Это весьма недооценённая и очень распространённая болезнь. А ещё к ним бонусом идут различные механические травмы — их в среде мясников гораздо больше, чем кажется.

Художники

Наверняка вы слышали фразу «художник должен быть всегда голодным». Но, как оказалось, голод — не главная проблема. Ученые Принстонского университета выявили не менее 20 пигментов, используемых в живописи, которые обладают канцерогенным или токсическим действием.

Так, постоянное вдыхание хромовых пигментов приводит к язвам и аллергическим заболеваниям кожи. Свинец становится причиной анемии, поражения ЖКТ, нервной системы и почек. Также художники рискуют заболеть раком при длительном контакте с сажей — именно поэтому, вопреки обывательскому восприятию, атрибут художника — не берет и шарф, а резиновые или одноразовые перчатки.

Также, несмотря на то, что сегодня многие художники стараются работать с натуральными материалами, некоторые пигменты, которые используют в естественных красках, всё еще намного опаснее современных синтетических красок.

Работники ночных смен

Вот немного неприятной информации для тех, чей график называют «совиным». Специалисты Исследовательского центра рака имени Фреда Хатчинсона пришли к выводу, что у женщин, которые работают в ночную смену, на 60% выше риск заболеть раком груди. Отсутствие сна по ночам снижает выработку мелатонина, который обладает противоопухолевой активностью. Недостаток «гормона сна» в организме повышает синтез половых гормонов, что и увеличивает риски развития рака молочной железы.

Опасна работа ночью и для мужчин. Хаотичный режим сна и плавающий график грозят рисками заболеть некоторыми видами рака простаты.

Повара

Как и парикмахеры, повара большую часть рабочей смены проводят на ногах. Но, помимо болей в спине, профессию сопровождает немаленький букет рисков для здоровья. Астма и другие болезни дыхательных путей часто появляются из-за специй, испарений масла и дезинфицирующих средств для кухни.

Работа с ножами, кипящим маслом и огнем тоже не проходит бесследно. Различные опросы показали, что ежегодно за медицинской помощью обращаются более 22 000 молодых специалистов. Однако травмируются и опытные повара: в среднем они получают 150 порезов и травм, от лёгких до приводящих к больничному или — это не шутка — к пожизненной инвалидности.

Специалисты по утилизации и вторичной переработке

Утилизация и переработка отходов — а занимаются этим, в том числе, уличные мусорщики — дело полезное, но не передать какое опасное. В некоторых странах эта профессия хорошо оплачивается именно из-за высоких рисков для здоровья. Например, когда сотрудники разбирают старую технику, часто вдыхают вредные вещества: ртуть, свинец, кадмий, бериллий. Частый контакт может вызвать серьезные неврологические проблемы.

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