Врач рассказал, почему растут «косточки» на ногах

В жаркое время года многие предпочитают переходить на более легкую, открытую обувь, поэтому летом чаще всего начинают замечать, что на стопе появились те или иные изменения. Среди самых распространенных — так называемые «косточки» на ногах, или Hallux valgus (вальгусная деформация первого пальца стопы). Об этом «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед, заместитель главного врача Клиники Ильи Труханова в Куркино («КИТ») Рашид Бельхамиди.

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По словам врача, у любой деформации, в том числе и выпирающей «косточки» на большом пальце стопы, всегда есть причина.

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«Обычно Hallux valgus развивается на фоне поперечного плоскостопия и чаще всего у женщин, поскольку это заболевание связано с гормональной перестройкой. Есть три периода, когда может усилиться образование и рост «косточек»: пубертатный, беременность и постменопауза», — заявил он.

Кроме этого, есть системные заболевания, для которых характерно образование узелков, так называемых «костных шишек» на кистях рук и на стопах.

«Среди них, в частности, ревматоидный артрит — заболевание, при котором иммунная система разрушает мелкие суставы, деформируя их и образуя узелки Гебердена и Бушара (костные разрастания на фалангах пальцев). А также подагра — метаболическое заболевание, при котором происходит накопление кристаллов мочевой кислоты в суставах, что увеличивает их в объеме. Зачастую это связано с генетической предрасположенностью, нарушением метаболизма, чрезмерным употреблением алкоголя или болезнью почек», — отметил ортопед.

Часто вальгусная деформация стоп также встречается у людей, профессионально занимающихся балетом, художественной гимнастикой или фигурным катанием. У балерин и гимнасток к появлению «косточек» приводит перегрузка переднего свода стопы из-за хождения на полупальцах, у фигуристов — особенности конфигурации конька.

Основным показателем является угол смещения первого пальца. В зависимости от этого различают 4 степени вальгусной деформации стопы: до 20% — первая стадия, при которой может отмечаться набухание с внешней стороны большого пальца стопы, но болезненных ощущений нет; более 50% — четвертая стадия, когда «шишка» становится настолько большой, что первый палец практически полностью перекрывает соседний. Боль ощущается не только при ходьбе, но и в моменты отдыха.