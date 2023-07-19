6 недугов, в борьбе с которыми поможет янтарная кислота

Янтарную кислоту широко применяют в спортивной медицине и фармацевтике. О пользе этого вещества рассказала врач-терапевт, фармаколог Яна Белоусова изданию «Почему болит».

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Сухое бесцветное вещество без запаха получают при переработке природного янтаря или его синтетического аналога. В пищевой промышленности кислоту обозначают на упаковке как добавку Е363.

«Вещество органического происхождения часто входит в состав БАДов, таблеток, растворов для инъекций, также применяется в косметической продукции, например, в зубных порошках», — рассказала Белоусова.

Янтарная кислота усиливает иммунитет, помогает очистить клетки от вредных токсических веществ и замедляет процессы, которые приводят к развитию патологий и преждевременному старению.

Что лечат янтарной кислотой:

варикоз;

сердечную недостаточность;

нарушение функций надпочечников;

длительный стресс;

когнитивные расстройства.

Медики считают, что кислота также полезна для профилактики возрастной деменции. Ещё она способствует восстановлению биохимических и физиологических процессов в период повышенных физических нагрузок.