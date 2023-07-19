6 недугов, в борьбе с которыми поможет янтарная кислота
Янтарную кислоту широко применяют в спортивной медицине и фармацевтике. О пользе этого вещества рассказала врач-терапевт, фармаколог Яна Белоусова изданию «Почему болит».
Сухое бесцветное вещество без запаха получают при переработке природного янтаря или его синтетического аналога. В пищевой промышленности кислоту обозначают на упаковке как добавку Е363.
«Вещество органического происхождения часто входит в состав БАДов, таблеток, растворов для инъекций, также применяется в косметической продукции, например, в зубных порошках», — рассказала Белоусова.
Янтарная кислота усиливает иммунитет, помогает очистить клетки от вредных токсических веществ и замедляет процессы, которые приводят к развитию патологий и преждевременному старению.
Что лечат янтарной кислотой:
- варикоз;
- сердечную недостаточность;
- нарушение функций надпочечников;
- длительный стресс;
- когнитивные расстройства.
Медики считают, что кислота также полезна для профилактики возрастной деменции. Ещё она способствует восстановлению биохимических и физиологических процессов в период повышенных физических нагрузок.
Так как вещество входит в состав лекарственных препаратов как дополнительный компонент, то принимать его стоит по назначению врача, — предупредила Белоусова.