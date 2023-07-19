Врач предупредила об опасности цитрамона

В Саратовской области одним из лидеров продаж через онлайн-аптеки стал обезболивающий препарат цитрамон. Об этом рассказали в маркетплейсе “Здравсити”.

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На рынке большой выбор обезболивающих препаратов, но принимать их стоит по рекомендации специалистов.

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Так, в маркетплейсе “Здравсити” представлено более тысячи наименований таких средств, из которых около трехсот в форме таблеток. Среди комбинированных обезболивающих препаратов популярны также пенталгин, спазмалгон, андипал и др.

Издание пишет, что популярность цитрамона у покупателей онлайн-аптек неудивительна, поскольку препарат является одним из бюджетных. Например, его стоимость за таблетку начинается от 1,3 рубля. Однако врачи предупреждают, что увлекаться цитрамоном не следует, поскольку в некоторых случаях он может причинить вред здоровью.

По словам врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Елены Гордеевой, цитрамон нельзя принимать с алкоголем, поскольку есть высокий риск желудочно-кишечных кровотечений. По этой причине прием данного обезболивающего при головной боли со спиртными напитками может привести к негативным последствиям. Лучше дождаться, когда состояние алкогольного опьянения пройдет.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, также следует принимать цитрамон с осторожностью. В лекарстве содержится кофеин, который может стать причиной гипертонического криза у людей с повышенным артериальным давлением.

Для детей препарат также небезопасен. В нем содержится ацетилсалициловая кислота, которая в случае вирусной инфекции может вызвать нарушения со стороны нервной системы и дыхания, а также привести к сбоям в работе печени.

Гордеева отметила, что, несмотря на бюджетность, цитрамон является достаточно эффективным препаратом при однократном купировании головной боли. У него практически нет конкурентов по силе действия, если не принимать во внимание более сильные анальгетики на основе наркотических веществ.

«Однако принимать его регулярно не стоит – входящие в состав лекарства вещества необратимо плохо влияют на жизненно важные функции и органы. Если приступы головной боли постоянны, нужно обратиться к врачу для выяснения причины и назначения терапии», – советует Елена Гордеева.