Как распознать деменцию

Забыли, что ели утром, куда положили телефон, который недавно держали в руках, с трудом концентрируетесь на рабочих задачах — всё это может быть как следствием усталости, так и тревожным звоночком. С таких проблем порой начинаются когнитивные нарушения, а за ними недалеко и до деменции, или приобретённого слабоумия.

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Татьяна Насонова, врач-невролог, заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней Сеченовского университета, рассказала «Секрету Фирмы» о симптомах деменции, причинах её развития и шансах пациента на выздоровление.

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Деменция — что это за болезнь и как проявляется

Самые сложные функции, которые выполняет головной мозг, — когнитивные. Это всё, что помогает человеку взаимодействовать с миром. К когнитивным функциям относятся память, внимание, речь, праксис (выполнение каких-то сложных действий), гнозис (осознавание) и многое другое, как поясняет Насонова.

Эти функции могут поражаться в лёгкой степени, умеренной или выраженной. И именно выраженные когнитивные нарушения называются деменцией.

«На стадии лёгких когнитивных нарушений пациент социально активен, может продолжать работать, просто, может быть, будет выполнять свою работу чуть медленнее. Он адаптирован в быту — может приготовить себе поесть, сходить за покупками, — говорит Насонова.

При умеренных когнитивных нарушениях заниматься профессиональной деятельностью человеку уже сложнее, но в быту он всё ещё полностью адаптирован. Своим родственникам и близким он не доставляет проблем, не становится обузой, чего нельзя сказать о пациентах с деменцией: они нуждаются в помощи в быту, социально дезадаптированы.

«Обычно мы ставим диагноз "деменция", когда родственники уже рассказывают, что пациенту сложно выполнить какие-то простые бытовые действия: приготовить еду, достать её из холодильника, разложить, нарезать салат, включить плиту. Или он пошёл в магазин, заблудился, не смог вернуться. По факту это говорит о выраженной дезадаптации, и пациентов с деменцией становится практически невозможно оставить одних», — объясняет Насонова.

Симптомы деменции и уровень необходимости сторонней помощи пациенту зависят от степени деменции, говорит врач. Она может быть: - лёгкой, - умеренной, - выраженной.

«При тяжёлой деменции должен быть постоянный надзор за пациентом. При умеренной мы можем его оставить одного на пару часов, если до этого покормили, дали все препараты. С лёгкой деменцией тоже нужна помощь, но с ней человек дольше может оставаться один», — поясняет Насонова.

Причины деменции и сопутствующие болезни

По словам Насоновой, деменция может наступить при различных заболеваниях. Самая частая её причина во всём мире (60–70% случаев) — болезнь Альцгеймера. Она проявляется в первую очередь нарушением памяти, а позднее могут присоединяться другие симптомы: ухудшение речи, сложности с уходом за собой и так далее.

«Обычно начальные нарушения памяти замечают родственники, а не сам пациент. Например, человек забыл, с кем вчера разговаривал по телефону или что ел на завтрак. Очень важно при таких признаках быстро обратиться к врачу-неврологу, чтобы он назначил правильную терапию для болезни Альцгеймера», — говорит Насонова.

Таких препаратов, как поясняет врач, сейчас в России зарегистрировано три, и — один, который назначают при более выраженных стадиях когнитивных нарушений. Также есть специальные упражнения, которые называются когнитивным тренингом — они могут замедлить прогрессирование когнитивных нарушений.

«Помимо этого, есть много других заболеваний, которые могут приводить к деменции. Например, есть деменция с тельцами Леви . Также у пациентов с болезнью Паркинсона возможны когнитивные нарушения вплоть до деменции, но уже на достаточно поздних стадиях. Кроме этого, есть кортикобазальная дегенерация , лобно-височная деменция — огромный пул заболеваний, которые приводят к деменции», — перечисляет Насонова.

Ещё один диагноз, который упоминает Насонова, — хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ). Также его называют дисциркуляторной энцефалопатией. Это повреждения ткани головного мозга из-за недостаточного кровоснабжения.

«Мы такой диагноз не ставим. По факту есть сосудистые когнитивные нарушения, которые могут развиваться после долгого течения артериальной гипертензии (повышенного давления) и сопровождаться изменением сосудов головного мозга, потому что появляется лейкоареоз (изменение белого вещества мозга) — лишние очаги поражения сосудистого характера. Либо сосудистые когнитивные нарушения возникают у пациентов после перенесённого инсульта в определённых зонах головного мозга, которые отвечают именно за когнитивные функции — за память и так далее», — объясняет Насонова.

По словам врача, идеального варианта лечения таких состояний нет. Но пациент может стабилизировать своё состояние, если он прекращает курить и пить алкоголь, занимается когнитивным тренингом. Для контроля сосудистых рисков надо снижать артериальное давление, если оно повышено, принимать по назначению врача антиагреганты и антикоагулянты (проще — кроворазжижающие), которые предотвращают образование тромбов.

Некоторым пациентам также нужны статины — группы препаратов, которые нормализуют уровень холестерина, предотвращают появление атеросклеротических бляшек.

Возможно ли лечение деменции

«Однозначного положительного ответа на вопрос "лечится ли деменция" нет. Но при этом мы можем уверенно заявить, что при некоторых заболеваниях реально успешно корректировать лёгкие и умеренные когнитивные нарушения. И даже если у нас пациент находится в лёгкой деменции, мы можем замедлить прогрессирование этого состояния», — объясняет Насонова.

Хорошо, по словам Насоновой, сейчас лечат когнитивные нарушения при болезни Альцгеймера. Но не саму деменцию — то есть не выраженные нарушения. Поэтому очень важно диагностировать проблемы с когнитивными функциями именно на лёгкой и умеренной стадии.