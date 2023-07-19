Невролог рассказала о предвестниках инсульта

Среди заболеваний головного мозга, по-прежнему, на лидирующих позициях находится инсульт. По данным ВОЗ в мире инсульт переносят более 13 миллионов человек, уточнила пресс-секретарь Областной больницы № 13. Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге, он сопровождается развитием изменений в тканях головного мозга, ведущими к стойким нарушениям его функций.

© ru.123rf.com

В большинстве случаев инсульт развивается остро, признаки появляются в течение нескольких десятков секунд или даже нескольких минут.

Видео дня

Предвестниками инсульта, возникающими за некоторое время могут быть головокружения и неустойчивость при ходьбе, онемение конечностей, внезапная слабость в руке или ноге или нарушение речи. Эти признаки важно знать каждому и при их возникновении немедленно обращаться за медицинской помощью.Особенное значение эти симптомы имеют в том случае, если возникают на фоне повышения артериального давления.

Почему это заболевание так распространено, кто находится в группе риска по развитию инсульта и что делать, чтобы предотвратить развитие катастрофы, рассказал врач-невролог Областной больницы 13 Пантелеева Ирина.

«К сожалению, в настоящее время люди, в том числе и молодые, всё чаще страдают ожирением, вызванным не правильным питанием и низким уровнем физической активности, приводящим к проблемам со здоровьем, к таким, например как артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклероз сосудов», – сообщил доктор.

Ирина Григорьевна пояснила, что в группе особого риска по развитию инсульта находятся люди с артериальной гипертонией, так как наличие артериальной гипертонии повышает риск развития инсульта в 3-4 раза. Наличие у человека нарушений ритма сердца, особенно фибрилляция предсердий, повышает риск на 5 процентов, сахарный диабет повышает риск в полтора два раза. Нарушение жирового обмена, так называемый «повышенный холестерин» или атеросклероз сосудов, который ведёт к образованию бляшек в сосудах также повышает риск инсульта.