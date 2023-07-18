3 «помолодевшие» болезни глаз
Некоторые болезни глаз, традиционно считающиеся недугами пожилых людей, все чаще стали диагностировать у пациентов чуть старше тридцати лет. Подробнее о «помолодевших» заболеваниях «Вечерней Москве» рассказала кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина.
— Когда-то такие заболевания глаз, как катаракта и пресбиопия, встречались только у пациентов старше шестидесяти лет. Однако в последнее время данные возрастные патологии заметно помолодели. Сейчас все чаще они обнаруживаются у людей после третьего десятка. Особенно указанная тенденция касается заднекапсулярной катаракты, — отметила врач.
Если говорить о катаракте, которую никак нельзя назвать возрастной (то есть когда патология встречается у людей старше тридцати лет), то она вполне может возникнуть раньше ожидаемого срока из-за неблагоприятных экологических факторов, считает специалист. Загрязнение окружающей среды действительно способно привести к развитию такой патологии:
— Неудовлетворительный уровень экологии вызывает у людей молодого возраста преждевременное помутнение, изнашивание хрусталика. По этой причине возникновение катаракты у тридцатилетних пациентов может быть связано с нарушением естественных обменных процессов, приводящих к изменениям тканей внутри самого важного элемента зрительной системы.
Также у довольно молодых людей может диагностироваться пресбиопия, которую когда-то по-другому называли старческой дальнозоркостью, продолжила офтальмолог:
— Теперь патология все чаще фиксируется у людей, едва достигших возраста 45 лет. Данное глазное заболевание характеризуется ухудшением способности фокусироваться на близких объектах. В настоящий момент к развитию пресбиопии нередко приводит профессиональная деятельность человека, связанная с длительным пребыванием у компьютера.
По ее совам, в группу риска входят такие профессии, как:
программисты, писатели, гравировщики, лаборанты.
— Повышенная зрительная нагрузка на глазной орган способствует наступлению заболевания пресбиопии в относительно молодом возрасте, — предупредила Фадейкина.
Еще одним заболеванием молодого поколения стала возрастная макулярная дегенерация, приводящая к ухудшению зрения, искажениям, из-за поражения макулярной области сетчатки, добавила офтальмохирург:
— Причиной, провоцирующей преждевременное развитие патологии, является негативное влияние голубого экрана гаджетов — компьютеров, планшетов, смартфонов — на орган зрения.
Единственный способ профилактики ранней макулярной дегенерации — это сократить часы пребывания перед ноутбуками и телефонами. Также, чтобы вовремя выявить возникшую патологию, нужно обязательно посещать офтальмолога в целях профилактики хотя бы один раз в год, порекомендовала врач.