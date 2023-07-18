3 «помолодевшие» болезни глаз

— Неудовлетворительный уровень экологии вызывает у людей молодого возраста преждевременное помутнение, изнашивание хрусталика. По этой причине возникновение катаракты у тридцатилетних пациентов может быть связано с нарушением естественных обменных процессов, приводящих к изменениям тканей внутри самого важного элемента зрительной системы.

Также у довольно молодых людей может диагностироваться пресбиопия, которую когда-то по-другому называли старческой дальнозоркостью, продолжила офтальмолог:



— Теперь патология все чаще фиксируется у людей, едва достигших возраста 45 лет. Данное глазное заболевание характеризуется ухудшением способности фокусироваться на близких объектах. В настоящий момент к развитию пресбиопии нередко приводит профессиональная деятельность человека, связанная с длительным пребыванием у компьютера.