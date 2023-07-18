Как отличить инфекционный конъюнктивит от аллергического

Резь и боль в глазах, «будто песка насыпали», такое ощущение – верный признак конъюнктивита, воспаления слизистой оболочки глаз. Заболевание также характеризуется покраснением белков глаз, отеком век, слезотечением и светобоязнью и бывает двух видов – аллергическое и инфекционное.

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Инфекционный конъюнктивит возникает на фоне попадания в глаза болезнетворных микроорганизмов, как вирусов, так и бактерий. Как не заболеть конъюнктивитом и что делать в случае заболевания, «Вестям Подмосковья» рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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По словам врача, более распространен инфекционный конъюнктивит, от заболевания, вызванного аденовирусом, чаще страдают взрослые, у детей с одинаковой частотой встречаются бактериальный и вирусный конъюнктивиты.

«Не стоит игнорировать появление симптомов заболевания, надеясь, что оно пройдет самостоятельно. Необходимо выяснить его природу и назначить терапию: и течение болезни, и подход к ее лечению будет зависеть от того, что именно спровоцировало воспаление слизистой глаза», – подчеркивает в этой связи специалист.

Инфекционный конъюнктивит, в отличие от аллергического, может появиться в любое время года, так как передается, как и все вирусы, воздушно-капельным путем. В случае бактериального типа заразиться можно контактно – через грязные руки или зараженные предметы, разъясняет врач.

Опасен такой конъюнктивит нагноением. Выделения могут быть очень обильными, настолько, что бывает сложно открыть глаза. Главный признак бактериального заболевания – сильная сухость и боль на слизистой глаз. В случае вирусного типа обычно инфекция поражает сначала один глаз, но тут же переходит на второй. Первые признаки заболевания – высокая температура, кашель и другие простудные симптомы, обильных гнойных выделений, как при бактериальном конъюнктивите, не бывает.

Чтобы лечить как инфекционный, так и бактериальный тип заболевания, нужно сдать анализ на распознавание возбудителя, который называется «Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в том числе кандида».

Полученные результаты позволяют определиться с необходимой терапией, проводить которую нужно под контролем врача.

«Если заболевание вызвано бактериями, врач пропишет антибиотик, который совершенно бесполезен как при аллергии, так и при вирусной причине воспаления, – указывает Малиновская. – А для борьбы с аллергическим конъюнктивитом назначают антигистаминные препараты».