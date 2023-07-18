Врач назвал причины возникновения мерцательной аритмии

«Нарушение ритма, мерцательная аритмия, это вторичное состояние, которое возникает на фоне электролитных нарушений, либо в результате заболеваний сердца. Сама по себе мерцательная аритмия — жизнеугрожающее заболевание, которое приводит к тому, что равномерный кровоток нарушается и это может привести к образованию тромбов внутри сердца. Они в дальнейшем будут давать осложнения. Пациенты, у которых есть нарушение ритма, помимо хирургических методов лечения, должны принимать ряд препаратов. Если мы говорим про лечение, то оно начинается с медикаментозного — назначают антиаритмические препараты, которые улучшают проводимость внутри сердца и убирают это мерцание. Если в течение определённого срока применение разных схем не достигает эффекта, то мы говорим, что можно попробовать хирургический метод лечения».