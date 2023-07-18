Гастрит: симптомы, причины, лечение
Гастрит является одним из самых распространенных заболеваний пищеварительной системы. Он диагностируется как у взрослых, так и детей школьного возраста. Чаще всего встречается у пожилых людей.
Подробнее о его симптомах, причинах и лечении – в материале "Рамблера".
Симптомы
- изжогу,
- частую отрыжку,
- боль в животе (усиливается после приема пищи),
- тошноту,
- рвоту,
- запоры,
- отсутствие аппетита.
Болезнь может давать о себе знать и другими состояниями, в числе которых сонливость, чрезмерная утомляемость, слабость, головокружения, повышение температура тела, проблемы со сном.
Причины
Самой распространенной причиной развития гастрита является бактерия под названием Helicobacter pylori, которая как может изначально присутствовать в организме человека, не нанося ему вреда, так и проникнуть в него из внешней среды. Каким будет воздействие бактерии на организм человека и проявит ли она себя, зависит от различных факторов (рациона питания, иммунитета, наследственности и др.).
Воспалительный процесс способны спровоцировать неправильное питание, неконтролируемый прием медицинских препаратов и аутоиммунные заболевания. Например, речь может идти о нехватке определенных витаминов и минералов, чрезмерном употреблении алкогольных напитков и патологиях, которые негативно влияют на состояние и работу ЖКТ (язвенная болезнь, панкреатит и др.).
Лечение
Процесс лечения также зависит от течения заболевания, его формы и выраженности симптомов. Так, в случае развития бактериального гастрита, врачи обычно назначают антибиотики и противомикробные препараты.