Мужчинам рассказали о первых симптомах рака простаты

Рак простаты на ранней стадии протекает почти бессимптомно, свидетельствовать о его развитии могут лишь боли внизу живота, проблемы с мочеиспусканием и некоторые другие признаки. Онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков назвал некоторые из них в беседе с «Известиями».

© Lenta.ru

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак предстательной железы — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у мужчин, рассказал врач. По его словам, первые симптомы недуга проявляются на продвинутых стадиях, когда злокачественное новообразование разрастается и начинает давить на близлежащие органы и ткани.

Среди явных признаков рака простаты, помимо затрудненного мочеиспускания, Серяков выделил боли внизу живота, в промежности и в области поясницы, ощущение давления в заднем проходе. Также недуг может проявляться проблемами с эрекцией, болью при семяизвержении, кровью в моче и сперме, добавил онколог.

Как правило, на начальных стадиях рак предстательной железы хорошо поддается лечению. На более поздних стадиях при этом заболевании прогноз может быть значительно хуже.