Власти Египта прокомментировали загадочную болезнь
Опасений передачи вирусной инфекции из одной из деревень египетской провинции Кена в другие районы нет.
Как заявил РИА Новости заместитель главы департамента здравоохранения провинции Раги Тавадрос, показатели воды в населенном пункте в норме.
В понедельник министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за неизвестной болезни среди жителей деревни Эль-Аликат провинции Кена, расположенной в центральной части страны. В этом населенном пункте были зафиксированы случаи неизвестной болезни, среди симптомов которой наблюдаются высокая температура, боли в костях и усталость.
"Опасений передачи вирусной инфекции в другие районы нет", - сказал Тавадрос, отметив, что у властей нет никаких намерений вводить в деревне карантин.
Ранее «Свободная пресса» писала, что в Перу введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения числа случаев синдрома Гийена-Барре.