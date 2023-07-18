Власти Египта прокомментировали загадочную болезнь

Опасений передачи вирусной инфекции из одной из деревень египетской провинции Кена в другие районы нет.

В понедельник министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за неизвестной болезни среди жителей деревни Эль-Аликат провинции Кена, расположенной в центральной части страны. В этом населенном пункте были зафиксированы случаи неизвестной болезни, среди симптомов которой наблюдаются высокая температура, боли в костях и усталость.