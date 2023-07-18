Кардиохирург: боли за грудиной могут указывать на остеохондроз

Кардиохирург Попов: боли за грудиной могут указывать на остеохондроз. При этом человек в панике может заподозрить проблемы с сердцем и заранее накрутить себя. Всё потому, что дискомфорт, которые многие списывают на сердце, может указывать и на множество других заболеваний. Когда действительно стоит переживать за здоровье сердца, рассказал кандидат медицинских наук, главврач научно-клинического центра № 1 РНЦХ им. Петровского Сергей Попов.

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Болит в районе сердца

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Врач объяснил радиостанции «Говорит Москва», что боли за грудиной могут быть при остеохондрозе. Правда, пациенты в этом случае, как правило, показывают на больную зону пальцем, а при проблемах с сердцем — ладошкой. То есть при делах сердечных область неприятных ощущений шире.

Также в случае с патологиями сердца боль обычно появляется при физических нагрузках, то есть дискомфорт или одышка проявляются при беге, ускорении.

Если дать телу отдохнуть, неприятные ощущения уйдут. То же самое относится и к периодам эмоциональных переживаний. В этом случае стоит идти к терапевту и рассказывать ему о своих подозрениях. Специалист сможет отличить боли в сердце от других и если что, направит к кардиологу.

Признаки инфаркта

Когда люди жалуются на боли в районе сердца, это может говорить о приближении сердечного приступа. Чем раньше распознать симптомы приближающегося инфаркта, тем больше у человека шансов на спасение и восстановление.

Самый главный признак — боль в груди. Причём она, как правило, такой силы, что болеть может даже живот. Возможны проблемы с пищеварением.

Также перед инфарктом бывает общая слабость организма — человек иногда даже не способен поднять ноги и руки. Ещё перед сердечным приступом человека могут беспокоить головокружение и очень сильная одышка.

Топ-3 советов для здорового сердца

Правильная еда. Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что питаться нужно сбалансированно с достаточным количеством овощей и фруктов.

БАДы. Еда не всегда даёт необходимое количество витаминов. В этом случае на помощь приходят биологические добавки — омега-3, магний и коэнзим Q10. Больше о пользе омега-3 можно почитать тут.