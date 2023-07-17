Как избежать кишечных инфекций летом

Выселковский врач-инфекционист Татьяна Стригина ответила на вопросы нашего корреспондента: какими бывают кишечные инфекции, как предотвратить заражение, что нужно соблюдать в быту, чтобы избежать болезни.

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Чаще всего кишечными инфекциями болеют люди в летне-осенний период. Это связано с выездами на дачи, употреблением овощей и фруктов, расширением уличной торговли скоропортящимися продуктами, купанием в открытых водоемах.

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Возбудители острых кишечных инфекций могут находиться на поверхностях различных предметов, овощах, ягодах, фруктах. К кишечным инфекциям относятся дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, паратифы А и Б, холера, вирусный гепатит А, вирусные кишечные инфекции (ротавирусная, энтеровирусная и т.д.).

Основные проявления заболевания: слабость, вялость, плохой аппетит, диарея, рвота, боли в животе, повышение температуры и появление озноба.

Проникают возбудители в организм человека через рот и размножаются в кишечнике человека. Они обладают высокой устойчивостью во внешней среде, сохраняют свои болезнетворные свойства в течение от нескольких дней до нескольких недель и даже месяцев. В пищевых продуктах возбудители кишечных инфекций не только сохраняются, но и активно размножаются, не меняя при этом внешнего вида и вкуса продукта. Но при действии высокой температуры, например, при кипячении, возбудители кишечных инфекций погибают.

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Что нужно для профилактики?

1. Выбирать безопасные пищевые продукты

При покупке продуктов обращайте внимание на соблюдение сроков годности, особенно скоропортящихся продуктов. Многие продукты, такие как фрукты и овощи, потребляют в сыром виде, в то время как другие — рискованно есть без предварительной обработки. Например, нужно покупать пастеризованное, а не сырое молоко. А вот салат, к примеру, и овощи нужно тщательно вымыть, ещё лучше – ошпарить кипятком. Нельзя употреблять продукты с истекшим сроком годности.

2. Тщательно готовить пищу

Многие сырые продукты — птица, мясо и сырое молоко — часто обсеменены патогенными микроорганизмами. В процессе варки (жарки) бактерии уничтожаются, но помните, что температура во всех частях пищевого продукта должна достигнуть 70°С. Тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морепродукты. Замороженное мясо, рыба и птица должны полностью размораживаться перед кулинарной обработкой.

3. Нельзя размораживать продукты при комнатной температуре

Когда приготовленная пища охлаждается до комнатной температуры, микробы в ней начинают размножаться. Чем дольше она остается в таком состоянии, тем больше риск получить пищевое отравление.

4. Тщательно храните продукты

Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике в пределах допустимых сроков хранения. Не храните пищу долго, даже в холодильнике.

5. Разделяйте сырые и готовые продукты

Правильно приготовленная пища может быть загрязнена путём соприкосновения с сырыми продуктами. Это перекрёстное загрязнение может быть явным, когда, например, сырое мясо соприкасается с готовой пищей. Для обработки сырых продуктов необходимо пользоваться отдельными ножами и разделочными досками.

6. Чаще мыть руки

Мойте руки всегда — после прихода домой, до и после посещения туалета, до и после приготовления пищи, обязательно перед кормлением ребёнка.

7. Содержать кухню в чистоте

Так как пища легко загрязняется, любая рабочая поверхность, используемая для ее приготовления — посуда, разделочный инвентарь — должны быть абсолютно чистыми. Полотенца для посуды должны меняться каждый день. Тряпки для мытья полов также требуют частой стирки.

8. Хранить пищу защищенной от насекомых, грызунов

Насекомые и грызуны часто являются переносчиками патогенных микроорганизмов, которые вызывают пищевые отравления. Для надёжной защиты продуктов храните их в плотно закрывающихся контейнерах.

9. Использовать чистую воду

Чистая вода исключительно важна как для питья, так и для приготовления пищи, мытья посуды. Для питья используйте только кипяченую или бутилированную воду.

10. Не купаться в водоёмах, где это не рекомендуется

Купаться в открытых водоёмах в летний период года можно только в специально отведенных местах.

Что делать, если появились симптомы?