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Молочница: причины симптомы, лечение

Молочница (вагинальный кандидоз) — заболевание влагалища, которое вызывают грибки Candida. Из-за инфекции происходит воспаление, из-за которого появляются неприятные ощущения и ряд других симптомов. Молочница может возникать у мужчин и женщин.

Молочница: причины симптомы, лечение
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О том, как появляется молочница, какие симптомы ее сопровождают и как лечат, — в материале “Рамблера”.

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Причины

В норме грибок рода Candida присутствует во влагалище, но не размножается. Если микрофлора нарушается, то грибок начинает разрастаться. При этом количество бактерий уменьшается, и это провоцирует неприятные симптомы.

Чаще всего причиной появления молочницы становятся проблемы с иммунитетом или несоблюдение гигиены. Однако есть и другие причины появления болезни:

  • Неправильное использование тампонов и прокладок;
  • Изменение гормонального фона;
  • Ношение тесного нижнего белья;
  • Стресс в хронической или острой форме.

Симптомы

Молочница может появиться внезапно, чаще всего это случается после окончания менструации из-за снижения иммунитета. Основным симптомом молочницы считается жжение и зуд во влагалище, но в анамнез заболевания входят и другие симптомы.

  • Покраснение и отечность половых органов;
  • Выделения белого цвета из влагалища;
  • Болезненность при половом акте.

Инфекция может распространиться и на другие половые органы, поэтому затронуто может быть не только влагалище. Если бактерии проникают в половые органы, появляются боли внизу живота, повышение температуры и боли при мочеиспускании.

Молочница может быть хронической. В таком случае симптомы чередуются со стадией ремиссии — они похожи на то, как молочница протекает в острой форме. Хронической молочница считается, если симптомы у женщины появляются четыре и более раза в год.

Лечение

Единой схемы лечения молочницы нет, так как она зависит от причин заболевания и предрасположенности, а также поражения внутренних органов. Кроме того, будет отличаться лечение хронической и острой форм.

Чаще всего в качестве лечения назначаются противогрибковые препараты, которые препятствуют размножению Candida или вовсе уничтожают его. Также могут назначать внутренние антибактериальные препараты. Если заболевание начало поражать другие органы, то к ним добавляются противовоспалительные препараты.

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