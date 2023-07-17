Молочница: причины симптомы, лечение

Молочница (вагинальный кандидоз) — заболевание влагалища, которое вызывают грибки Candida. Из-за инфекции происходит воспаление, из-за которого появляются неприятные ощущения и ряд других симптомов. Молочница может возникать у мужчин и женщин.

© Unsplash

О том, как появляется молочница, какие симптомы ее сопровождают и как лечат, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Причины

В норме грибок рода Candida присутствует во влагалище, но не размножается. Если микрофлора нарушается, то грибок начинает разрастаться. При этом количество бактерий уменьшается, и это провоцирует неприятные симптомы.

Чаще всего причиной появления молочницы становятся проблемы с иммунитетом или несоблюдение гигиены. Однако есть и другие причины появления болезни:

Неправильное использование тампонов и прокладок;

Изменение гормонального фона;

Ношение тесного нижнего белья;

Стресс в хронической или острой форме.

Симптомы

Молочница может появиться внезапно, чаще всего это случается после окончания менструации из-за снижения иммунитета. Основным симптомом молочницы считается жжение и зуд во влагалище, но в анамнез заболевания входят и другие симптомы.

Покраснение и отечность половых органов;

Выделения белого цвета из влагалища;

Болезненность при половом акте.

Инфекция может распространиться и на другие половые органы, поэтому затронуто может быть не только влагалище. Если бактерии проникают в половые органы, появляются боли внизу живота, повышение температуры и боли при мочеиспускании.

Молочница может быть хронической. В таком случае симптомы чередуются со стадией ремиссии — они похожи на то, как молочница протекает в острой форме. Хронической молочница считается, если симптомы у женщины появляются четыре и более раза в год.

Лечение

Единой схемы лечения молочницы нет, так как она зависит от причин заболевания и предрасположенности, а также поражения внутренних органов. Кроме того, будет отличаться лечение хронической и острой форм.