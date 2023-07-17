Как не заболеть из-за кондиционера: рассказывает врач

Терапевт Лебедева порекомендовала не спать с работающим кондиционером. Долго сидеть прямо под ним тоже нельзя — эффект будет аналогичным. Вообще, по словам специалиста, многое зависит от состояния иммунной системы. Одни могут уйти с простудой, посидев под холодком совсем короткое время, другим же после этого ничего не будет. Но в любом случае испытывать своё здоровье на прочность не стоит.

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Почему кондиционер вызывает простуду

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Этому есть три причины. Их «Аргументам и фактам» перечислила врач-терапевт Галина Лебедева.

Из-за резкого перепада температур защитные свойства организма ослабляются.

Кондиционер снижает влажность в помещении, в итоге слизистые оболочки дыхательных путей, служащие барьером для инфекций, высушиваются и утрачивают свои способности.

В помещении снижается уровень кислорода, так как при работе кондиционера окна закрывают, и проветривания не происходит. Это тоже вредит организму.

Кто болеет из-за кондиционера

По словам специалиста, во многом от иммунитета зависит, заболеет человек из-за кондиционера или нет. Здоровым людям он не страшен, в отличие от ослабленных.

Здоровье могут пошатнуть хронические и сопутствующие заболевания — например, диабет, анемия, ожирение, а также вредные привычки и стресс.

Как не заболеть из-за кондиционера

Пользуйтесь им грамотно:

Не допускайте резких перепадов температур. Например, если за окном +30, не ставьте температуру в помещении +17. Оптимальный перепад температур на улице и в помещении должен быть не больше 10 градусов.

Не оставляйте кондиционер на ночь, а днём не сидите долго под ним.

Следите за влажность воздуха. Хорошие показатели — 40–60%.

Как выбрать кондиционер

Лучше всего для дома подойдёт обычная сплит-система, рассказал «Секрету фирмы» мастер по установке и ремонту климатической техники. Её внутренний блок устанавливают под потолком, а наружный — крепят под окном на стене.

Ещё один вариант — оконный кондиционер, для которого не потребуется ставить дополнительный блок наружу. Но это как посмотреть — с другой стороны, он заслонит вид из окна и создаст тень. Да и шума от него гораздо больше.

Важно учесть, что на разную площадь помещения нужна и разная мощность кондиционера. Например, если у вас комната 25–35 кв. м, потребуется охладитель мощностью 3–3,5 кВт.

Но опять же чем мощнее кондиционер, тем он шумнее и тратит больше энергии.

Чем заменить кондиционер

Если вы ярый противник кондиционера, потому что из-за него можно заболеть или он просто сломался, предлагаем 3 альтернативы, которые помогут охладить помещение:

Вентилятор. Второй по популярности и самый известный после кондиционера. Но он несёт в себе часть проблем старшего брата, в том числе и простуду при неправильном использовании.

Отражающая плёнка на окна. У неё есть специальное покрытие — оно отражает солнце и затемняет помещение.