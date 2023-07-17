Уролог: лечить цистит травами бессмысленно

Уролог Сафиуллин: лечить цистит травами бессмысленно. При первых признаках этого заболевания многие женщины спешат заварить себе какую-нибудь чудо-травку, которая помогала ещё её бабушке. Если настой вдруг не подействует, в аптеке всегда можно купить нужный и вроде как работающий препарат. Правда, почему-то цистит возвращается. Почему так происходит, разъяснил специалист.

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Причины цистита:

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Недолеченный цистит

Интерстициальный цистит

Гормональный сбой

Анатомические особенности

Нейрогенное расстройство

Последствие радиотерапии

Другие болезни

Симптомы цистита

Доктор медицинских наук, профессор, уролог Национального центра акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова Руслан Сафиуллин в беседе с «Аргументами и фактами» объяснил, что в норме человек должен ходить в туалет по-маленькому 5–6 раз в сутки. Если это случается чаще либо в процессе ощущается дискомфорт, то надо сдавать анализ мочи идти ко врачу. Скорее всего, в ней найдутся признаки воспаления. Причин для этого может быть много.

Недолеченный цистит

Цистит — это воспаление мочевого пузыря из-за бактерий. Чаще всего его провоцирует кишечная палочка. Пытаться лечить болячку народными средствами смысла мало, нужно полноценное лечение у врача, отметил специалист. При этом многие к врачу не идут, а закупаются таблетками в аптеке. Некоторые даже принимают антибиотики, а когда становится лучше — их отменяют. Вот и получается, что-либо лечение не то, либо человек до конца не долечился. И цистит возвращается снова.

Важно сдать анализ мочи на посев и понять, какая именно бактерия провоцирует воспаление. Так и лекарство будет подобрать легче.

Интерстициальный цистит

Интерстициальный цистит — это хроническое воспаление мочевого пузыря, которое имеет неинфекционное происхождение. Фактически причину найти не получается, несмотря на полноценное обследование. Женщины с таким диагнозом могут бегать в туалет по 40 раз за ночь. Лечить этот цистит не выходит даже антибиотиками. Чаще всего больной орган приходится удалять и формировать новый мочевой пузырь из кишки.

Гормональный сбой

Цистит — частая история для женщин в климаксе. Из-за возрастного снижения женских половых гормонов возникает учащённое мочеиспускание и неприятные ощущения. Корректируется такая история гормональной терапией. Если к ней, конечно, нет противопоказаний.

Анатомические особенности

Частая причина цистита у молодых женщин — недоразвитость наружного отверстия преддверия влагалища. Из-за этой особенности во время полового акта микробы постоянно заносятся в уретру. Получается, что цистит возвращается снова и снова после каждого акта любви. Выход тут, скорее всего, один — хирургическая операция.

Нейрогенное расстройство

В этом случае у мочевого пузыря повышена сократительная способность, и из-за этого человек часто бегает по-маленькому. Поставить этот диагноз не так-то просто: нужно вести специальный дневник мочеиспусканий, пройти цистометрию (определяет сократительную способность мочевого пузыря), профилометрию (определяет давление в уретре) и урофлоуметрию (определяет скорость потока мочи).

Лечение здесь подойдёт медикаментозное, но иногда применяют уколы ботокса для снижения частоты ложных позывов. А ещё часто назначают упражнения для прокачки мышц тазового дна.

Последствие радиотерапии

Часто цистит мучает женщин, которые перенесли радиотерапию при лечении опухолей (чаще всего рака шейки матки). При этой процедуре повреждается слизистая мочевого пузыря и прямой кишки, что и провоцирует начало болезни. Лечение в этом случае подбирается индивидуально, а если оно не помогает, то применяют капельное введение в мочевой пузырь гиалуроновой кислоты.

Другие болезни

Часто симптомы цистита походят на такие заболевания как:

сахарный диабет;

осложнения остеохондроза;

крупную миому матки;

проктологические патологии;

рак мочевого пузыря.

Симптомы цистита

Цистит — это то заболевание, которое пропустить нельзя. Симптомы долго ждать себя не заставят, а терпеть их, как правило, мало, кто сможет. Вот что указывает на цистит:

учащенное мочеиспускание;

рези в процессе мочеиспускания и после него;

тянущие боли внизу живота;

ломота в теле;

слабость;

повышение температуры.

С каждым новым походом в туалет позывы становятся чаще, а порция мочи все меньше.

Цистит: женская болезнь