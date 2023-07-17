В какие мифы о здоровье из детства не стоит верить

Почти все еще в детстве узнают, что считается вредным для здоровья, а что — полезным. Взрослые учат ребенка, что от сквозняка можно заболеть, без шапки легко подцепить менингит, а если сесть на холодное — воспаление придатков обеспечено. Ребенку эти запреты, может, и не нравятся, но он их слушает и запоминает. А потом вырастает и даже не задумывается, был ли в них смысл. И напрасно, потому что по большей части подобные правила — не более чем суеверия. «Лента.ру» попробовала выяснить у специалистов, каким распространенным представлениям стоит верить, а какие лучше забыть.

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Если потрогать жабу, появятся бородавки

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Жабы, как и лягушки, на самом деле не имеют никакого отношения к бородавкам. Бородавки — поражения кожи, которые вызываются вирусом папилломы человека (ВПЧ). Жабы и лягушки не являются его носителями.

Миф о том, что бородавки могут передаться человеку от жаб, связан с внешним видом животных. Эти пресмыкающиеся покрыты бугорками, похожими на бородавки

В действительности бугорки жаб называются паротидами, они являются способом защиты от хищников. Внутри паротидов находится специальная ядовитая жидкость. Трогать лягушек и жаб не советуют, чтобы случайно не повредить эти бугорки и не получить от их содержимого ожог. После контакта с пресмыкающимися следует обязательно вымыть руки.

По словам косметолога-эстетиста Евдокии Зверкович, от заражения ВПЧ защищает соблюдение гигиены, поскольку оно происходит через предметы бытового пользования или прямой контакт с зараженной кожей. Она призывает быть аккуратнее в общих раздевалках, общественных банях и бассейнах.

Бородавки лечатся, но только под наблюдением врача-дерматолога.

Не стой под сквозняком — простудишься

Не простудитесь. Простуда развивается в результате попадания в организм бактерий или вирусов. Лишь от сквозняка, независимо от его температуры или силы, заболеть нельзя, уверяет врач общей практики Владимир Тега. По его словам, поток воздуха может способствовать заражению вирусами, поскольку будет их переносить от больного человека к здоровому.

В теплом помещении со спертым воздухом и более тесным «контактом дыханий» простудиться проще, чем в холодном. Именно поэтому в разгар простудных заболеваний советуют проветривать комнаты

Сквозняк может ухудшить самочувствие, если зачатки простуды в организме уже есть. Как и отсутствие шапки, направленный поток воздуха способствует переохлаждению. Оно способно привести к воспалению той части тела, которая находилась на сквозняке. Мышечные спазмы, которые появляются из-за этого, обычно описывают как «меня продуло».

«Тут два варианта. Или кто-нибудь чихнет и сквозняк будет способствовать заражению, или переохлаждение повысит живучесть бактерий и вирусов», — резюмирует Владимир Тега. Однако если иммунитет достаточно крепок, переживать о последствиях сквозняка не стоит.

Не сиди на холодном — детей не будет

Когда мамы и бабушки говорили об этом девочкам, они чаще всего имели в виду воспаление придатков (маточных труб и яичников) и бесплодие. Однако, как утверждает Юлия Вознесенская-Твердая, руководитель Клиники репродуктивной и пренатальной медицины ЕМС, переохлаждение напрямую с этими заболеваниями не связано.

Мы очень лихо объясняем что-то, потому что было что-то. Например, мы все едим огурцы — и мы все yмpeм. Соответственно, мы yмpeм, потому что едим огурцы. И у каждого из нас в голове есть подобные установки, вера, страхи. Вера в то, что если посидишь на холодном — простынешь, возникла в голове у бабушек, которые транслировали это своим детям, а эти дети — своим.

Юлия Вознесенская-Твердая объясняет появление мифа военным временем, которое пришлось пережить старшему поколению. Тогда они переходили вброд реки и спали на бетонных полах, что и привело к воспалению репродуктивных органов. Однако репродуктолог отмечает, что причиной заболеваний становилось не столько переохлаждение, сколько сумма различных факторов, в том числе жизнь впроголодь.

Воспаление придатков — аднексит — чаще всего возникает из-за бактериальной инфекции, передающейся половым путем. Переохлаждение и снижение иммунитета приводят к воспалению только в том случае, если в половых путях уже есть возбудители этого процесса. В любом случае аднексит не является причиной бесплодия. Он, как и другие болезни придатков, может лишь осложнить зачатие. Однако если с воспалением маточных труб и яичников вовремя обратиться к гинекологу, проблем с появлением детей не будет.

Если будешь висеть на турнике — вырастешь

Рост определяет генетика, и существенно повлиять на него невозможно. Тем не менее висение на турнике все же может увеличить рост на несколько сантиметров, утверждает Константин Сергеев, врач-травматолог ГУТА КЛИНИК.

«Но в большей степени это будет временный эффект, аналогично тому, как после пробуждения утром наш рост также на один-два сантиметра отличается от вечернего», — объясняет он.

Это происходит потому, что висение на турнике расслабляет суставы и выпрямляет естественные изгибы спины.

Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов замечает, что эффект будет заметен лишь при регулярных тренировках, так как в повседневной жизни позвоночник испытывает нагрузки, которые приводят к его искривлению. Так, по его словам, из-за неправильной осанки позвоночник сжимается, поскольку хрящевая ткань между позвонками деградирует.

Хотя вис на турнике укрепляет позвоночник и развивает мышцы плечевого пояса, это упражнение имеет свои противопоказания

Висеть на турнике не советуют людям с избыточным весом или проблемами с позвоночником (остеохондрозом, сколиозом и т. д.). Кроме того, при этом крайне важна правильная техника, которую не всегда удается освоить без тренера.

Если будешь ходить без шапки — заболеешь менингитом

Носить шапку для профилактики менингита бесполезно. Это заболевание представляет собой воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое, как правило, вызывает инфекция. Заболеть менингитом из-за переохлаждения невозможно.

Однако у этого мифа все же есть некоторые основания. Как рассказывает врач общей практики Владимир Тега, среди людей очень распространены менингококковые бактерии. Если не носить шапку, можно заболеть простудой и ослабить иммунитет. Тогда менингококк разовьется в полноценное заболевание. Однако даже если этих бактерий в организме нет, риск заболеть менингитом из-за переохлаждения не снижается.

Ослабленный иммунитет способен привести к заражению различными инфекциями. Например, ОРВИ, одним из последствий которой может стать и менингит

В прошлом ученые были уверены, что менингит связан с переохлаждением еще и потому, что пик его заболеваемости наблюдается в зимние месяцы. Хотя в XX веке медики выяснили истинные причины этой болезни, в России это представление о связи температуры тела и менингита оказалось очень живучим. Американский исследователь Юрий Загваздин отмечает, что оно успело стать частью русской культуры. Этот миф поддерживал даже Солженицын в своих произведениях.

В действительности профилактикой менингита является вакцинация. Но даже она не способна защитить организм от всех возбудителей этого заболевания. Поэтому многие врачи советуют закаляться, ограничивать контакты с больными и мыть руки.

Если сутулиться — вырастет горб

В этом случае родители были правы. По словам травматолога-ортопеда Михаила Игнатова, горб действительно может развиться из сутулости в функциональный или осаночный кифоз (искривление позвоночника с выпуклостью сзади).

Если мышцы спины достаточно укреплены, сутулость может остаться на уровне плохой осанки, объясняет ортопед ГУТА КЛИНИК Константин Сергеев, однако и она имеет свои негативные последствия: например, способствует неправильному распределению нагрузки между мышцами и связками, что приводит к болям в спине.

Кифоз отчасти является естественным изгибом позвоночника, но только когда он находится в норме. Нормальное положение кифоза в грудном отделе позвоночника — 30 градусов, несоответствие данному параметру являются дефектом

Для профилактики сутулости Константин Сергеев советует заниматься гимнастикой, укреплять мышцы спины, поддерживать подвижность позвоночника. Михаил Игнатов рекомендует также отдавать предпочтение ортопедической обуви, которая помогает формировать правильную осанку.

Если будешь сидеть слишком близко к монитору — испортишь зрение

На самом деле это назидание родителей не так уж далеко от истины. «Чем больше нагрузка на близком расстоянии (гаджеты, книги), тем выше шанс возникновения проблем со зрением», — утверждает врач-офтальмолог медицинского центра «СМ-Клиника» Светлана Миргородская.

Главный врач группы компаний «Клиника доктора Шиловой» Татьяна Шилова объясняет, что слишком малое расстояние между глазами и экраном приводит к развитию компьютерного зрительного синдрома. Он может выражаться в ощущении сухости глаз, инородного тела и песка в глазах, головной боли. Компьютерный зрительный синдром снижает остроту зрения, но при этом не влияет на развитие близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Эти нарушения зрения прежде всего зависят от фактора наследственности.

«Для взрослого глаза при соблюдении режима зрительной нагрузки вред гаджета сильно преувеличен», — подчеркивает Татьяна Шилова.

Однако дети и подростки, у которых глаза еще не сформированы, все же могут пострадать.

Глаз у нас растет до 18 лет, а в некоторых случаях — до 25-30. И вот когда глаз еще формируется, чрезмерная зрительная нагрузка на зрение, длительная работа за компьютером могут привести к прогрессированию близорукости

Кроме расстояния между человеком и монитором, на зрение влияют освещение и яркость экрана.

«Блики и усиленная или ослабленная контрастность экрана ухудшают восприятие изображения, в связи с чем глазу приходится напрягаться, чтобы "доработать" изображение», — рассказывает врач-офтальмолог Светлана Миргородская.

Поэтому одним из пунктов гигиены зрения считается отсутствие ярких объектов, которые могут давать отблески на экране. Свет должен быть рассеянным, предпочтительнее всего естественное освещение.

Профилактикой компьютерного зрительного синдрома может стать гимнастика для глаз. Во время долгой работы за компьютером для этого следует делать небольшие перерывы.

Если упал — нужно обработать рану перекисью водорода

Перекись водорода действительно является эффективным средством для очистки ран. Однако у использования этого раствора есть свои нюансы, которые нужно знать, чтобы не причинить себе вред.

Например, важно следить за концентрацией перекиси. В медицинских или санитарных целях использовать можно лишь трехпроцентный раствор, предупреждает хирург Михаил Микита. Раствором более высокой концентрации обрабатывают инструменты и дезинфицируют помещения.

При использовании перекиси важно учитывать дозировку, чтобы не получить химический ожог

При нанесении раствора на повреждение он начинает разрушать бактерии, а место ранения — пениться. Это происходит в результате выделения большого количества чистого кислорода. Поэтому перекись водорода, в отличие от других антисептиков, используют для промывания уже загноившихся или грязных ран.