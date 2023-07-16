От депрессии до болезни Альцгеймера: к чему приводит хроническое недосыпание

— Первый вариант: практически у каждого человека был период, когда он ложился и вставал в одно и то же время ежедневно (например, где-то учился или работал), при этом чувствуя себя великолепно. Даже если человеку приходилось вставать по будильнику, и первое время он мечтал вернуться в постель, то потом появлялось чувство бодрости. Если физически здоровый человек старше 20 лет спит по расписанию больше трех месяцев и чувствует хорошо, то это и есть его оптимальная норма сна, — объяснила Черкасова.