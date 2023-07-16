От депрессии до болезни Альцгеймера: к чему приводит хроническое недосыпание
Постоянная нехватка сна может способствовать не только ухудшению самочувствия, но и появлению гораздо более серьезных проблем со здоровьем. При этом норма сна индивидуальна для каждого человека. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.
По ее словам, нехватка сна сказывается на человеке с первой же ночи недосыпания.
— Недосыпание сразу же влияет на интеллектуальную работоспособность, креативность и мотивацию. Появляются раздражительность, подавленность и плохое физическое самочувствие, — отметила собеседница «ВМ».
Если человек недосыпает регулярно в течение нескольких недель, начинаются проблемы с психикой: повышается риск тревожного расстройства и депрессии, предупредила Черкасова.
При долгосрочном недосыпе (в течение месяцев или лет) наносится реальный ущерб физическому здоровью, заметила врач.
— Недосыпание выступает фактором риска артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и болезни Альцгеймера. Кроме того, еще в 60-х годах XX века проводились исследования, показавшие, что длительный недосып способствует повышению риска гормональнозависимых онкологических заболеваний (у женщин — рак груди и яичников, у мужчин — рак яичек и простаты), — объяснила эксперт.
Правильная продолжительность сна для подавляющего большинства людей составляет семь-восемь часов, заметила собеседница «ВМ». Однако у некоторых людей идеальная продолжительность сна может составлять от четырех часов до 11–12 часов.
Каждый человек может найти свою норму сна. Сделать это можно двумя способами, уточнила сомнолог.
— Первый вариант: практически у каждого человека был период, когда он ложился и вставал в одно и то же время ежедневно (например, где-то учился или работал), при этом чувствуя себя великолепно. Даже если человеку приходилось вставать по будильнику, и первое время он мечтал вернуться в постель, то потом появлялось чувство бодрости. Если физически здоровый человек старше 20 лет спит по расписанию больше трех месяцев и чувствует хорошо, то это и есть его оптимальная норма сна, — объяснила Черкасова.
Если режим сна постоянно меняется, то можно поставить эксперимент, посоветовала врач. По ее словам, для этого нужно около недели спать по одинаковому режиму. После этого раз в три-четыре дня необходимо отнимать от предыдущей продолжительности сна по 15 минут. Если после какого-то момента появится ощущение недосыпа, следует вернуться на предыдущую часть эксперимента — это и будет минимальная потребность во сне, которая есть у человека, заключила сомнолог.