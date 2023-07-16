Как понять, что кровь загустела: отвечает врач

Густая кровь часто является предвестником различных заболеваний. Как понять, что в организме что-то не так, рассказал онколог и хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, кровь может загустеть при недостатке воды в организме. На фоне этого снижается иммунитет, возможно образование густой желчи.

«Когда вы чувствуете, что хотите есть или «закинуть чего-то в рот», то это сигнал обезвоживания», – отметил Карасев.

Чтобы избежать опасных последствий, специалист рекомендует каждое утро начинать со стакана теплой воды.