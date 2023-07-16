Врач рассказал, как определить инсульт

Стать причиной инсульта могут вредные привычки, неправильное питание, отсутствие планового контроля здоровья. Знание правил профилактики заболевания и его признаков могут спасти жизнь человеку. Об этом рассказал руководитель регионального сосудистого центра Научно-исследовательского института скорой помощи (НИИ СП) имени Н.В. Склифосовского Константин Попугаев.

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«Инсульт бывает двух видов: ишемический и геморрагический. Первый, более частый, случается, когда кровоток в сосуде прекращается при развитии тромбоза церебральной артерии. Второй тип, геморрагический, возникает, когда сосуд разрывается и происходит кровоизлияние в головной мозг. Повышенное давление, атеросклероз, сахарный диабет, курение, злоупотребление алкоголем, нарушение режима питания и так далее — все это может привести к развитию инсульта. Не допустить печальных последствий позволит своевременная профилактика», — добавил он.

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Уменьшить риски развития инсульта можно с помощью отказа от вредных привычек и нормализации режима сна и питания. Кроме того, нужно регулярно контролировать артериальное давление, холестерин, из-за которого образуются атеросклеротические бляшки в сосудах, и уровень сахара в крови. Узнать эти показатели можно в любом павильоне «Здоровая Москва» бесплатно, без предварительной записи. В расширенную программу этого проекта входит более 11 исследований, направленных на выявление рисков развития сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых патологий и других заболеваний. Каждому пациенту подбирают программу обследования, которая учитывает пол, возраст, семейный анамнез, наличие вредных привычек и другие аспекты.

Тем, кто находится в категории риска в связи с диагностированными заболеваниями, необходимо регулярно посещать специалистов, ежедневно измерять артериальное давление (оно не должно быть выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба), следить за уровнем сахара в крови и правильно питаться, чтобы держать холестерин в норме. Последствием перенесенного инсульта могут стать нарушения речи, движения, сознания. Минимизировать эти риски помогает раннее начало лечения, а для этого необходимо оперативно установить диагноз.

«Нередко бывает так, что ишемический инсульт вследствие тромбоза мозговой артерии развивается у человека где-то в общественном месте — на работе или в транспорте. В такой ситуации важна оперативная реакция окружающих. Запомните простые тесты по первым буквам слова “удар”. У — улыбка, попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка будет асимметричная. Д — действие, если человек не может поднять руки, скорее всего, это инсульт. А — артикуляция тоже будет нарушена. Р — решение, если человек не справился с описанными задачами, сразу вызывайте скорую помощь», — уточнил руководитель сосудистого центра.

Человека с признаками инсульта необходимо как можно раньше доставить в больницу. Лучше и быстрее восстанавливаются те пациенты, которые поступили в профильное отделение в первые полтора часа. Важно помнить, что у врачей есть всего несколько часов — максимум от четырех с половиной до шести — для эффективного оказания медицинской помощи в таких случаях. С учетом того, что выявление состояния и определение тактики лечения занимает время, лучше, если помощь придет в первые два часа.

«В первую очередь пациенту с подозрением на инсульт выполняют КТ-исследование головного мозга, при необходимости проводят восстановление мозгового кровотока при помощи тромболитической терапии или эндоваскулярного удаления тромба церебральной артерии, а затем продолжают лечение пациента в условиях реанимационного отделения», — отметил врач.