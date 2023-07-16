Врач рассказал, как определить инсульт
Стать причиной инсульта могут вредные привычки, неправильное питание, отсутствие планового контроля здоровья. Знание правил профилактики заболевания и его признаков могут спасти жизнь человеку. Об этом рассказал руководитель регионального сосудистого центра Научно-исследовательского института скорой помощи (НИИ СП) имени Н.В. Склифосовского Константин Попугаев.
«Инсульт бывает двух видов: ишемический и геморрагический. Первый, более частый, случается, когда кровоток в сосуде прекращается при развитии тромбоза церебральной артерии. Второй тип, геморрагический, возникает, когда сосуд разрывается и происходит кровоизлияние в головной мозг. Повышенное давление, атеросклероз, сахарный диабет, курение, злоупотребление алкоголем, нарушение режима питания и так далее — все это может привести к развитию инсульта. Не допустить печальных последствий позволит своевременная профилактика», — добавил он.
Уменьшить риски развития инсульта можно с помощью отказа от вредных привычек и нормализации режима сна и питания. Кроме того, нужно регулярно контролировать артериальное давление, холестерин, из-за которого образуются атеросклеротические бляшки в сосудах, и уровень сахара в крови. Узнать эти показатели можно в любом павильоне «Здоровая Москва» бесплатно, без предварительной записи. В расширенную программу этого проекта входит более 11 исследований, направленных на выявление рисков развития сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых патологий и других заболеваний. Каждому пациенту подбирают программу обследования, которая учитывает пол, возраст, семейный анамнез, наличие вредных привычек и другие аспекты.
Тем, кто находится в категории риска в связи с диагностированными заболеваниями, необходимо регулярно посещать специалистов, ежедневно измерять артериальное давление (оно не должно быть выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба), следить за уровнем сахара в крови и правильно питаться, чтобы держать холестерин в норме. Последствием перенесенного инсульта могут стать нарушения речи, движения, сознания. Минимизировать эти риски помогает раннее начало лечения, а для этого необходимо оперативно установить диагноз.
«Нередко бывает так, что ишемический инсульт вследствие тромбоза мозговой артерии развивается у человека где-то в общественном месте — на работе или в транспорте. В такой ситуации важна оперативная реакция окружающих. Запомните простые тесты по первым буквам слова “удар”. У — улыбка, попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка будет асимметричная. Д — действие, если человек не может поднять руки, скорее всего, это инсульт. А — артикуляция тоже будет нарушена. Р — решение, если человек не справился с описанными задачами, сразу вызывайте скорую помощь», — уточнил руководитель сосудистого центра.
Человека с признаками инсульта необходимо как можно раньше доставить в больницу. Лучше и быстрее восстанавливаются те пациенты, которые поступили в профильное отделение в первые полтора часа. Важно помнить, что у врачей есть всего несколько часов — максимум от четырех с половиной до шести — для эффективного оказания медицинской помощи в таких случаях. С учетом того, что выявление состояния и определение тактики лечения занимает время, лучше, если помощь придет в первые два часа.
«В первую очередь пациенту с подозрением на инсульт выполняют КТ-исследование головного мозга, при необходимости проводят восстановление мозгового кровотока при помощи тромболитической терапии или эндоваскулярного удаления тромба церебральной артерии, а затем продолжают лечение пациента в условиях реанимационного отделения», — отметил врач.
В начале марта при НИИ СП имени Н.В. Склифосовского заработал флагманский центр. Всего в столице появится шесть таких объектов, которые специализируются на оказании экстренной помощи. Уже работает флагманский центр городской клинической больницы имени В.В. Вересаева. Еще четыре флагманских центра создадут на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина, городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова, городской клинической больницы имени В.М. Буянова и городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова. Каждый флагманский центр сможет принимать около 200 неотложных пациентов в сутки.
Врач флагманского центра Научно-исследовательского института имени Н.В. Склифосовского рассказал, как определить инсульт
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