Ученые: кроссворды и шахматы предотвращают деменцию

Ученые из Университета Монаша выяснили, что использование компьютера, решение кроссвордов и игра в шахматы могут быть более эффективным методом профилактики деменции, чем вязание, рисование или регулярное общение. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

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Авторы работы проанализировали данные 10 318 австралийцев в возрасте 70 лет и старше. Они обнаружили, что у участников, которые регулярно посещали образовательные занятия, вели дневники, пользовались компьютерами и разгадывали кроссворды, вероятность развития деменции была на 9-11% ниже, чем у их сверстников.

Творческие хобби (рукоделие, деревообработка, вязание и рисование), а также более пассивные занятия, например, чтение и прослушивание музыки снижали риск деменции на 7%.

Количество социальных связей и частота походов в кино, музеи или рестораны не были связаны со снижением риска развития деменции.

Результаты оставались статистически значимыми даже с поправкой на уровень образования и социально-экономический статус. Значимых различий между мужчинами и женщинами обнаружено не было.

В 2022 году 55 млн человек во всем мире страдали деменцией, и каждый год регистрируется 10 млн новых случаев деменции. Авторы отметили, что определение стратегий предотвращения или замедления деменции — важная глобальная задача.

Ученые подчеркнули, что их работа не означает наличия причинно-следственной связи между видами досуга и снижением риска деменции. Они также не исключают того, что люди, которые предпочитают более интеллектуальные виды досуга, также имеют определенные черты личности, связанные с более здоровым образом жизни, и именно этим объясняются результаты анализа.