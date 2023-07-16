Кардиохирург назвал людей, которые входят в группу риска опасной патологии сердца

Большое сердце — это не только синоним добродушия человека, но и опасная генетическая кардиопатология миокарда — гипертрофическая кардиомиопатия. Заведующий отделением кардиохирургии № 2 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского», кандидат медицинских наук, кардиохирург Андрей Лысенко объяснил, чем опасно это заболевание и кто входит в группу риска.

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При гипертрофической кардиомиопатии левый миокард и (или) правый желудочек сердца увеличиваются более чем на 1,5 сантиметра. Вместе с этим заболеванием могут прийти и другие проблемы с органом, которые будут сопровождаться одышкой, обмороками, головокружениями и аритмией.

Как правило, гипертрофическая кардиомиопатия развивается вне зависимости от пола человека, географии его проживания, этноса. Однако чаще всего заболеванию подвержены люди в возрасте 30–40 лет, объяснил Лысенко.

К симптомам этого диагноза относят одышку, боль в грудной клетке, снижение толерантности к физической нагрузке (быстрая утомляемость при любой активности), обмороки и проблемы с сердцебиением. В некоторых случаях о заболевании также могут говорить повышение давления и тяжесть в груди, передает издание «Аргументы и факты».