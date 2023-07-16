Какие 4 признака могут указывать на малоизвестный рак

Некоторые виды рака хорошо известны, и многие люди знают, как их определить. Однако есть и редкие, в частности саркома.

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«Если вы никогда раньше не слышали о саркоме, вы не одиноки. Саркома – это редкий тип рака, который может поражать любую часть тела, как внутреннюю, так и внешнюю, включая мышцы, кости, сухожилия, кровеносные сосуды и жировые ткани», – рассказывает онколог Андрей Воробьев.

Болезнь может проявиться в любом возрасте у любого человека, и медики должны быть в состоянии распознать недуг по симптомам. Воробьев назвал 4 признака, которые могут указывать на наличие саркомы.

Среди них:

боль в животе;

усталость и болезненность;

потеря аппетита;

сытость после небольшого количества пищи.

Некоторые виды саркомы начинают распространяться в желудочно-кишечном тракте, передает «МедикФорум». На этот вид болезни указывают усталость, анемия, потеря веса, недомогание и дискомфорт в области живота.

Также о наличии саркомы может сигнализировать опухоль. Она может появиться в любом месте, например на ноге или руке.