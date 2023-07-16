Кардиолог: при обмороке нужно сперва обеспечить приток свежего воздуха

Кардиолог Шехян: при обмороке нужно сперва обеспечить приток свежего воздуха
Кардиолог Шехян: при обмороке нужно сперва обеспечить приток свежего воздуха. Для этого стоит раскрыть все двери и окна и выпроводить лишних людей из комнаты, чтобы не потребляли кислород и не стояли над душой. По этой же причине нужно ослабить одежду на человеке, потерявшем сознание. Расстегнуть рубашку, снять галстук, тугую цепочку — словом, все, что может препятствовать свободному дыханию.
Сейчас погода хоть и шалит, но все же периодически случаются моменты жуткой духоты и жары. В такие моменты легко потерять сознание в помещении или толпе. И чтобы потом не стоять вместе со всеми и судорожно не гуглить первую помощь при обмороке, лучше выяснить всё сейчас. Краткую памятку рассказал кардиолог Грант Шехян.
Нужно проветрить помещение или отослать подальше столпившихся людей, чтобы воздух свободно поступал к пострадавшему.
Ослабить на нем одежду и снять аксессуары, которые могут мешать глубокому дыханию.
Ноги нужно поднять выше головы.
Сбрызнуть лицо и грудь прохладной водой, виски можно ей натереть.
Нашатырный спирт может обжечь слизистую, поэтому с ним осторожно, не суйте его прям под нос, а держите на небольшом расстоянии.
После того как человечек придёт в себя, ему хорошо бы обратиться к врачу. Потому что обморок может быть разовой акцией от духоты, а может быть признаком серьёзных заболеваний, связанных с сердцем и мозгом. Так что сперва к терапевту, а потом к кардиологу и неврологу.
Точно такие же действия нужно совершать при тепловом или солнечном ударе, потому что они зачастую сопровождаются обмороками. По каким еще признакам можно их определить?
- Человечек начинает краснеть и слабеть.
- У него болит и кружится голова.
- Его тошнит.
- Сердце бешено бьется.
- Нередко случаются обмороки.
Можно ли пить в жару холодную воду
Казалось бы, отличный лайфхак: не хочешь обмороков от духоты и жарищи — пей ледяную воду и всё будет пучком. Но нет, пучком точно ничего не будет, разве что потом в него можно будет завязать все рекомендации и справки от лор-врача.
Почему нельзя холодную воду? На жаре организм находится в стрессе, а иммунитет падает, при этом ледяная вода станет ещё большим стрессом и точно принесёт либо воспаление, либо простуду.
Какую воду тогда пить? Не ниже 35–40 градусов или комнатной температуры. Причём пить нужно пару литров в день, чтобы не было обезвоживания.
А не будет ли отёков? Отёки как раз появляются из-за того, что воды не хватает (или плохо работают почки). Организм переходит в режим грядущей засухи и накапливает на всякий случай жидкость в тканях, вместо того чтобы спокойно её отдать.