Кардиолог: при обмороке нужно сперва обеспечить приток свежего воздуха

Кардиолог Шехян: при обмороке нужно сперва обеспечить приток свежего воздуха. Для этого стоит раскрыть все двери и окна и выпроводить лишних людей из комнаты, чтобы не потребляли кислород и не стояли над душой. По этой же причине нужно ослабить одежду на человеке, потерявшем сознание. Расстегнуть рубашку, снять галстук, тугую цепочку — словом, все, что может препятствовать свободному дыханию.

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Сейчас погода хоть и шалит, но все же периодически случаются моменты жуткой духоты и жары. В такие моменты легко потерять сознание в помещении или толпе. И чтобы потом не стоять вместе со всеми и судорожно не гуглить первую помощь при обмороке, лучше выяснить всё сейчас. Краткую памятку рассказал кардиолог Грант Шехян.

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Нужно проветрить помещение или отослать подальше столпившихся людей, чтобы воздух свободно поступал к пострадавшему.

Ослабить на нем одежду и снять аксессуары, которые могут мешать глубокому дыханию.

Ноги нужно поднять выше головы.

Сбрызнуть лицо и грудь прохладной водой, виски можно ей натереть.

Нашатырный спирт может обжечь слизистую, поэтому с ним осторожно, не суйте его прям под нос, а держите на небольшом расстоянии.

После того как человечек придёт в себя, ему хорошо бы обратиться к врачу. Потому что обморок может быть разовой акцией от духоты, а может быть признаком серьёзных заболеваний, связанных с сердцем и мозгом. Так что сперва к терапевту, а потом к кардиологу и неврологу.

Точно такие же действия нужно совершать при тепловом или солнечном ударе, потому что они зачастую сопровождаются обмороками. По каким еще признакам можно их определить?

Человечек начинает краснеть и слабеть.

У него болит и кружится голова.

Его тошнит.

Сердце бешено бьется.

Нередко случаются обмороки.

Можно ли пить в жару холодную воду

Казалось бы, отличный лайфхак: не хочешь обмороков от духоты и жарищи — пей ледяную воду и всё будет пучком. Но нет, пучком точно ничего не будет, разве что потом в него можно будет завязать все рекомендации и справки от лор-врача.

Почему нельзя холодную воду? На жаре организм находится в стрессе, а иммунитет падает, при этом ледяная вода станет ещё большим стрессом и точно принесёт либо воспаление, либо простуду.

Какую воду тогда пить? Не ниже 35–40 градусов или комнатной температуры. Причём пить нужно пару литров в день, чтобы не было обезвоживания.