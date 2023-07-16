Профессор РАН: любые антибиотики для лечения вирусных заболеваний бесполезны

Доктор медицинских наук, профессор РАН Игорь Нехаев рассказал в беседе с RT, что антибиотики — это серьёзная группа препаратов, которая используется для лечения бактериальных инфекций.

«Мы должны понимать, что антибиотики — это серьёзная группа препаратов, которая используется для лечения бактериальных инфекций. В тех случаях, когда люди применяют их при насморке, так называемой простуде, повышении температуры, это лишняя трата времени, сил и, надеюсь, небольшой части своего здоровья», — пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации клиники «Евроонко».

По его словам, антибиотики — одни из самых мощных иммунодепрессантов: они подавляют защитную функцию иммунной системы, а при ряде побочных эффектов могут навредить внутренним органам, таким как сердце, печень и почки.

«Это должны понимать люди, которые бросаются лечить простуду антибиотиками.Антибиотики направлены на борьбу с бактериями или грибковыми инфекциями. А вирус — это другой вид жизни на Земле. Вирусы и антибиотики — это просто разные параллельные миры, которые никогда не пересекаются, поэтому любые антибиотики для лечения вирусных заболеваний бесполезны», — напомнил собеседник RT.