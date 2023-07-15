Порок сердца будут лечить по-новому

Все заболевания сейчас лечат на основе стандартов Минздрава. Ведомство на сей раз расписало, как помочь пациентам с коарктацией аорты.

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Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, и до 24 июля продлится его общественное обсуждение. Что это за недуг и как будут помогать людям с таким диагнозом, узнала «Парламентская газета».

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Редкая аномалия

В мире каждый год шесть младенцев из тысячи рождаются с врожденными пороками сердца. В России это более 20 тысяч человек ежегодно. Такие данные приведены на сайте Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Среди них есть и те, у кого диагностируют коарктацию аорты.

«Это врожденный порок сердца, характеризующийся сужением просвета верхней части нисходящего отдела грудной аорты», — рассказал «Парламентской газете» заведующий научно-исследовательским отделом сосудистой и интервенционной хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Михаил Чернявский.

Это создает две зоны в аорте — высокого давления до сужения и низкого после, поэтому коарктация препятствует притоку крови от сердца к нижней части тела. Сердце в стремлении прокачать кровь через суженный просвет аорты испытывает большую нагрузку, что и приводит к утолщению и повреждению сердечной мышцы, пояснил врач.

Это очень редкая аномалия, добавил врач-кардиолог, доцент Сеченовского университета Антон Родионов. Из-за того, что в нижней половине тела, в том числе в почках, кровоток существенно снижается, это приводит к компенсаторному повышению артериального давления.

«Диагноз устанавливают в раннем возрасте на основании тяжелой устойчивой артериальной гипертензии. Радикальный метод лечения — хирургическое вмешательство, которое выполняют в детском возрасте», — рассказал Родионов.

Все по стандарту

Эффективно лечить такой порок сердца и предотвратить его рецидивы помогают современные решения. Самыми перспективными считаются малоинвазивные эндоваскулярные методики. О них, и не только, и написано в новом стандарте медицинской помощи взрослым при коарктации аорты.

В России, как и во многих других странах, такой документ в помощь врачам разрабатывает Минздрав. Там обобщены самые эффективные методы лечения, международный опыт, национальные особенности и клинические рекомендации. И, как рассказали «Парламентской газете» в Минздраве, в 2023 году специалисты Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциации детских кардиологов и Российского научного общества специалистов по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечению подготовили клинические рекомендации «Коарктация аорты». Руководство по борьбе с этой сложной патологией и стало основой стандарта, пояснили в пресс-службе ведомства. «В соответствии с приказом Минздрава России от 22.02.2022 года №103н разработка стандартов медицинской помощи осуществляется не позднее восьми месяцев после размещения соответствующих клинических рекомендаций на официальном сайте Минздрава России», — говорится в официальном ответе ведомства.

Авторы проекта приказа включили в него все необходимые виды диагностических мероприятий, отметил Михаил Чернявский. По его мнению, это благоприятно для дальнейшего развития в нашей стране качественных программ поддержки, динамического наблюдения и реабилитации взрослых пациентов с врожденными пороками сердца.

Так, согласно документу, диагностировать болезнь врачам помогут суточный мониторинг артериального давления, эхокардиография, дуплексное сканирование артерий верхних и нижних конечностей. При необходимости пациенту проведут магнитно-резонансную или компьютерную томографию сердца, головного мозга, грудной аорты.

Также в проекте сказано, что в стационаре для лечения и контроля состояния больного необходимо суточное наблюдение анестезиолога-реаниматолога, а также ежедневный осмотр сердечно-сосудистого хирурга и уход медсестер и санитаров. Кроме того, понадобятся и такие же исследования, как при диагностике, только с добавлением дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий, УЗИ почек и чрезвенозной катетеризации сердца.