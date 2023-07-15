Какие заболевания вызывает регулярный недосып

Постоянный пятичасовой сон может запустить необратимые процессы в организме, которые способствуют возникновению тяжелых болезней, рассказала врач-терапевт Ольга Шашкова.

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По словам специалиста, на фоне нарушений циркадных ритмов в организме запускаются реакции, приводящие к гормональным сбоям, а затем к ожирению, хроническому стрессу, гипертонической болезни, сердечно-сосудистым заболеваниям, развитию сахарного диабета и онкологии.

Шашкова также отметила, что хронический недосып отражается на психике, эмоциональном состоянии и работоспособности человека. Люди, которые постоянно недосыпают, как правило, бывают вспыльчивы, плаксивы и невнимательны.