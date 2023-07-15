Ученые нашли фактор, снижающий риск рака простаты

Ученые из Шведской школы спорта и наук о здоровье доказали, что мужчины с высоким уровнем физической подготовки имеют меньше шансов заболеть раком толстой кишки и меньше риск умереть от рака простаты и легких. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

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Предыдущие исследования доказали, что регулярные тренировки снижают риск развития нескольких видов рака. Тем не менее, не было известно, обладает ли таким действием высокая кардиореспираторная выносливость, то есть способность сердечно-сосудистой и дыхательной систем снабжать ткани кислородом во время длительной физической активности.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 177 709 шведских мужчин в возрасте от 18 до 75 лет в период с 1982 по 2019 год. Кардиореспираторную выносливость оценили с помощью теста на велотренажере. Затем команда наблюдала за участниками в среднем в течение 9,6 года и отслеживала заболеваемость раком и смертность.

После поправки на другие факторы риска рака (например, образ жизни) анализ показал, что средние и высокие уровни кардиореспираторной выносливости были связаны со значительно более низким риском развития рака толстой кишки.

Кроме того, низкий, умеренный и высокий уровни выносливости были связаны с более низким риском смерти от рака предстательной железы.

Высокий уровень выносливости среди пожилых мужчин был связан с меньшим риском смерти от рака легких.

Ученые также обнаружили, что среди мужчин с очень низкими уровнями кардиореспираторной выносливости можно было бы предотвратить от 4% до 8% всех случаев рака толстой кишки, 4% всех смертей от рака легких и от 4% до 19% смертей от рака предстательной железы, если бы эти мужчины повысили свою выносливость.