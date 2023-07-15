Ученые нашли фактор, снижающий риск рака простаты
Ученые из Шведской школы спорта и наук о здоровье доказали, что мужчины с высоким уровнем физической подготовки имеют меньше шансов заболеть раком толстой кишки и меньше риск умереть от рака простаты и легких. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.
Предыдущие исследования доказали, что регулярные тренировки снижают риск развития нескольких видов рака. Тем не менее, не было известно, обладает ли таким действием высокая кардиореспираторная выносливость, то есть способность сердечно-сосудистой и дыхательной систем снабжать ткани кислородом во время длительной физической активности.
В новом исследовании ученые проанализировали данные 177 709 шведских мужчин в возрасте от 18 до 75 лет в период с 1982 по 2019 год. Кардиореспираторную выносливость оценили с помощью теста на велотренажере. Затем команда наблюдала за участниками в среднем в течение 9,6 года и отслеживала заболеваемость раком и смертность.
После поправки на другие факторы риска рака (например, образ жизни) анализ показал, что средние и высокие уровни кардиореспираторной выносливости были связаны со значительно более низким риском развития рака толстой кишки.
Кроме того, низкий, умеренный и высокий уровни выносливости были связаны с более низким риском смерти от рака предстательной железы.
Высокий уровень выносливости среди пожилых мужчин был связан с меньшим риском смерти от рака легких.
Ученые также обнаружили, что среди мужчин с очень низкими уровнями кардиореспираторной выносливости можно было бы предотвратить от 4% до 8% всех случаев рака толстой кишки, 4% всех смертей от рака легких и от 4% до 19% смертей от рака предстательной железы, если бы эти мужчины повысили свою выносливость.
Авторы работы предположили, что более высокие уровни выносливости могут уменьшать системное воспаление, связанное с развитием рака, а также предотвращать нарушение чувствительности к инсулину.