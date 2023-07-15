Врач рассказала, как возникают фобии и как с ними бороться

Мы все чего-то боимся: заболеть и умереть, летать на самолетах или просто оставаться в темноте. По данным ВЦИОМ, 8 из 10 россиян испытывают те или иные фобии. Как их распознать и можно ли с ними справиться, сделав свою жизнь спокойнее и легче?

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Об этом "Российской газете" рассказала медицинский психолог Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Екатерина Секацкая.

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Как возникают фобии?

Екатерина Секацкая: Если ребенок растет в тревожной обстановке, например, если его постоянно запугивают, вероятность возникновения фобии повышается: тревогу проявляет значимый взрослый (родитель), и постепенно она становится частью личности ребенка. Влияют и психологические факторы, склад характера: уровень тревожности, установки, убеждения, черты личности.

В чем опасность фобий для психики и в целом для организма?

Екатерина Секацкая: Сама по себе фобия опасности не несет. Зачастую люди боятся самого страха, самого переживания: человек боится, что будет бояться. Умом все понимают, что в открытых, закрытых пространствах, самолетах, лифтах, высоте, змеях, пауках, жуках, пустотах, стоматологах значимой опасности нет, и реакция не равнозначна событию. Но ничего страшного в наших эмоциях нет, иначе бы природа их не заложила. Важно другое: фобии часто являются проявлением тревожно-фобического расстройства личности и других нарушений невротического характера.

На внешний фактор реагирует центральная нервная система: работает кора надпочечников, щитовидная железа, происходит мобилизация энергетических ресурсов, растет глюкоза в крови, повышается артериальное давление, учащается сердцебиение, и это, как правило, острая, быстрая реакция. Опасность в том, что организм постоянно в напряжении: нарушается сон, изменяется восприятие окружающего мира и себя в нем, появляется раздражительность, невозможность расслабиться на телесном уровне, мы наблюдаем суетливость, гиперактивность. Такого рода постоянная мобилизованность дорого обходится: постоянная тревога может стать патогенетической основой различных заболеваний (психических, эндокринных, сердечно-сосудистых).

Может ли человек справиться с фобией самостоятельно?

Екатерина Секацкая: Фобия - это острый, навязчивый, иррациональный страх. Безусловно, человек не хочет его переживать. Появляется стратегия "избегания" или "дистанцирования". Но часто на практике человек приходит на прием к психологу и говорит: "Я не летаю уже 10 лет, но хочу отправиться с семьей в отпуск. Кажется, я понял, что проблема не в самолетах, а в моей реакции на них". Для тех, кто является носителем фобии, важно концентрироваться не на вопросе, почему она образовалась, а какое влияние на жизнь она имеет. Важный терапевтический вопрос: это я принимаю те или иные решения, или страх внутри меня определяет мое поведение? Если мысли тяжело контролировать, вы плохо засыпаете, начинаете избегать социума, снижается активность, появилась раздражительность, - лучше обратиться за помощью к психотерапевту или психологу. Эта такая же медицинская ситуация, как, скажем, перелом. Да, кость может срастись и без помощи врача, но лучше обратиться к медикам. Сегодня с фобиями отлично справляется когнитивно-поведенческая терапия, краткосрочная стратегическая терапия.

Можно ли вообще избавиться от фобии?

Екатерина Сикацкая: Конечно, можно. И важно, чтобы не осталось никакого шлейфа от фобии. Как мы уже говорили выше, само по себе чувство страха - это результат. Специалист, направляя ваше внимание, показывает механизм, запускающий страх: сначала был триггер, что-то из внешнего мира, затем информация была обработана. Скажем, плавая в воде и не обнаружив под собой дна, вы можете подумать: "вдруг подо мной что-то или кто-то, кого я не вижу" или "я не могу найти опору", "я не справлюсь". Это уже тревожные мысли, которые запускают страх, а страх запустит какое-либо поведение: крик о помощи или мобилизация для того, чтобы плыть очень быстро. Без специалиста сложно увидеть особенности тех или иных событий, а когда восприятие искажено иррациональными убеждениями - это приводит к тревоге и фобии. По факту, обращаясь с фобическими запросами, человек на исходе терапии получает гораздо больше: он учится наблюдать за собой и своим мышлением.

Да, можно и без специалиста избавиться от фобии, заставляя себя преодолевать страх, но наблюдать за своим мышлением - это навык, который наедине с собой приобрести сложно. Более того, в терапии специалист хорошо знает, какое задание дать между сессиями, чтобы человек приобретал собственный позитивный опыт и уверенность. Хороший итог терапии, когда пациент говорит: "Спасибо, теперь я могу справляться сам".

Исследование ВЦИОМ выявило топ фобий - страх высоты, глубины, многие боятся змей, пауков. С какими фобиями встречаетесь вы на практике?

Екатерина Сикацкая: Страхи можно разделить по категориям: пространственные (боязнь открытого или закрытого пространства), акрофобия (боязнь высоты); все, что связано с передвижениями в пространстве: аэрофобия (страх перед перелетами), аквафобия (боязнь воды). Многие боятся животных - пауков (арахнофобия), змей (офидиофобия). Есть никтофобия (боязнь темноты). Весьма распространены социальные страхи: экзамены, публичные выступления, страх потери, одиночества. Особняком стоит страх смерти. Набирает обороты трипофобия (боязнь отверстий). Бывают обращения даже по поводу боязни клоунов.

Важно пройти качественную диагностику, чтобы понимать, в результате чего появилась фобия, и выстроить дальнейший маршрут по возвращению к качественной жизни. Часто при работе со страхом меняется его предмет: многие фобии прикрывают собой страх потери контроля над ситуацией или страх смерти, страх боли или переживания.

Конкретно

Если человек еще не избавился от фобии, и она ему мешает, что делать?

Екатерина Сикацкая: Отлично помогает работа с дыханием (дышать по счету, концентрировать внимание на самом процессе дыхания). Помогает сенсорная поддержка: запахи, вкусы. Голос: полезно слышать себя, разговаривать с собой так, как мы разговариваем с детьми: мы взрослые, мы знаем, мы уверены и мы справляемся.