В Америке одобрено первое лекарство от болезни Альцгеймера

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств министерства здравоохранения США заявило об окончательном одобрении первого препарата от болезни Альцгеймера.

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Представитель ведомства сообщила, что в ходе испытаний лекарство против болезни Альцгеймера «показало клиническую эффективность». Препарат является первым средством, которое позволяет не только справляться с симптомами заболевания, но и помогает замедлить его развитие.