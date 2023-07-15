В Америке одобрено первое лекарство от болезни Альцгеймера
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств министерства здравоохранения США заявило об окончательном одобрении первого препарата от болезни Альцгеймера.
Представитель ведомства сообщила, что в ходе испытаний лекарство против болезни Альцгеймера «показало клиническую эффективность». Препарат является первым средством, которое позволяет не только справляться с симптомами заболевания, но и помогает замедлить его развитие.
Отмечается, что болезнь Альцгеймера — это самый распространенный тип деменции, состояния, когда головной мозг прекращает выполнять свои функции должным образом. Заболевание провоцирует проблемы с памятью, мышлением и поведением.