Три вопроса доктору о кистах яичника: виды, диагностика, лечение

Женский организм удивителен и многогранен, и каждая женщина должна знать, как он работает. Киста яичника - распространенное заболевание, которое важно вовремя выявить и принять необходимые меры.

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Какие виды кист бывают, как они образуются и как их лечат, "Рамблеру" рассказала эксперт - акушер-гинеколог Илона Агрба.

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Яичники – уникальный орган, состоящий по сути из множества мелких кист (фолликулов), в которых созревают яйцеклетки, и каждый месяц (в идеале) происходит рост одного или двух фолликулов, завершающийся выходом яйцеклетки из фолликула (овуляция) и формированием на его месте желтого тела (структуры, которая функционирует две недели, после чего, если не наступает беременность, самостоятельно рассасывается). Уникальность яичников также в том, что это единственный орган, в котором может быть более 80 различных опухолей. Связано это с тем, что развивается яичник из всех трех зародышевых листков, которые служат матрицей для развития абсолютно всех тканей и структур организма. Так, например, в дермоидной кисте может быть жир, волосы, зубы, ткань щитовидной железы и так далее. Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Опухолевидные образования яичников не являются истинными опухолями, так как не имеют настоящей капсулы, не способны к росту за счет деления клеток, а образуются за счет скопления жидкости в образованных полостях и самое главное, что их отличает от истинных опухолей - способность к самостоятельному исчезновению. Опухолевидные образования происходят из фолликула, желтого тела и придатка яичника. К опухолевидным образованиям можно также отнести эндометриоидные очаги на поверхности яичника и параовариальные кисты (образования, развивающиеся из придатка яичника, представляющиеся собой скопление жидкости между двумя листками соединительной ткани. Эндометриоидные гетеротопии и параовариальные кисты не способны подвергаться обратному развитию.

По статистике, чаще всего встречаются фолликулярные кисты, параовариальные кисты и кисты желтого тела. В беременность из желтого тела могут развиваться текалютеиновые кисты, лютеомы, солитарные лютеинизированные кисты.

Чаще всего кисты образуются в репродуктивном периоде при становлении и угасании репродуктивной функции на фоне эндокринно-обменных нарушений. Крайне редко фолликулярные кисты могут обнаруживаться после менопаузы или до начала менструаций.

Как диагностируют кисту яичника

Чаще всего кисты образуются бессимптомно и могут быть случайной находкой на плановом УЗИ, они не требуют лечения и проходят самостоятельно. Но при больших размерах может появиться болевой синдром, боли могут быть в нижних отделах живота, пояснице, отдавать в ногу, в прямую кишку или появляться только при половых актах. Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

На фоне кисты может сбиваться менструальный цикл - появляется задержка менструации или наоборот менструально-подобное кровотечение на фоне неправильного (ановуляторного) цикла. Если происходит разрыв кисты, сопровождающийся внутрибрюшным кровотечением, появляется симптоматика «острого живота» - выраженный болевой синдром, слабость, головокружение, потеря сознания. Это состояние называется апоплексией яичника. Не каждая апоплексия требует хирургического лечения, только в случае выраженной кровопотери. При таком варианте развития событий понадобится медицинская помощь в срочном порядке в условиях стационара и хирургического лечение (коагуляция или ушивание яичника для остановки кровотечения).

Как образуются функциональные кисты

Разберем на примере фолликулярной кисты. Яичник состоит из множества фолликулов (мелких пузырьков), каждый цикл под воздействием гормонов гипофиза (фолликулостимулирующего гормона - ФСГ) выбирается один, реже два фолликула и начинается их рост, когда фолликул достигает 18-20 мм в диаметре подключается второй гормон гипофиза - лютеинизирующий (ЛГ), его пиковый выброс способствует разрыву доминантоного (главного и самого большого) фолликула, выходу яйцеклетки из фолликула и образованию на месте доминантного фолликула желтого тела (которое функционирует две недели, при ненаступлении беременности подвергается обратному развитию, после его рассасывания начинается менструация). Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Если цикличность выброса гормонов нарушена, не происходит предовуляторного пикового выброса ЛГ – овуляция не происходит и фолликул либо «зависает» в своем размере, то есть персистирует, либо увеличивается в размерах дальше (за счет скопления жидкости), при диаметре более 30 мм, такой фолликул расценивается, как фолликулярная киста. Киста же желтого тела формируется после овуляции, за счет скопления избыточной жидкости на месте лопнувшего фолликула, в результате нарушается лимфо- и кровообращение в кисте, что приводит к еще больше скоплению жидкости внутри. В беременность могут образовываться лютеомы, лютеинизированные кисты, текалютеомы (последние чаще всего появлются на фоне повышенного ХГЧ при трофобластической болезни, при гиперстимуляции яичников). Лютеомы могут достигать гигантских размеров. Тем не менее после родоразрешения или выскабливания при пузырном заносе – кисты самостоятельно рассасываются.

Параовариальные кисты образуются за счет скопления жидкости между двумя листками соединительной ткани, исходящей из придатка яичника. Единственная исходящая от них опасность состоит в следующем - при достижении размеров более 4-5 см в диаметре, киста становится подвижной из-за размера и длинной «ножки» - соединительнотканного «шнурка», идущего из придатка яичника, появляется риск перекрута кисты, в который может оказаться вовлечен здоровый яичник и маточная труба (при перекруте нарушается кровоток в перекрученных органах, что приводит к некрозу и потере органа). Поэтому параовариальные кисты более 4-5 см диаметром удаляют, кроме того, при таких размерах чаще всего параовариальные кисты начинают беспокоить пациентку - появляется болевой синдром. Операция проводится лапароскопически и занимает в среднем не более 20-30 минут.

Какая задача стоит перед врачом при выявлении опухолевидных образований

Врач должен убедиться, что это действительно функциональные кисты яичника, параовариальные кисты, а не истинные опухоли яичников, не тубоовариальные образования (на фоне воспаления органов малого таза), не миома матки на «ножке», не трубная беременность, не опухоли кишечника, мочевого пузыря и т д. Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"