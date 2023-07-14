Терапевт объяснила, почему могут трястись руки

В напитке содержится много кофеина — это довольно сильный стимулятор нервной системы, поэтому при переизбытке может начаться тремор рук. Кофеин также есть в чае. Кроме того, дрожь в руках может возникать на фоне тревожного расстройства, депрессии, ПТСР, различных фобий.

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Врач сети клиник DocMed Дарья Мошарева перечислила все возможные причины тремора — опасные и не очень.

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По словам Дарьи Мошаревой, лёгкий тремор чаще всего не говорит о серьёзных проблемах со здоровьем и проходит сам. Если дрожь долго не проходит, то стоит задуматься. Терапевт перечислила распространённые причины дрожи:

Нервное напряжение. Дрожь появляется на фоне стресса. Достаточно успокоиться, и всё пройдёт.

Психическое расстройство. Тремор может появится из-за депрессии или ПТСР .

Алкогольное отравление. Руки могу начать дрожать на фоне общего нарушения координации при интоксикации. Также дрожь появляется при ломке.

Избыток кофе. Природные стимуляторы могут перевозбудить нервную систему, и из-за этого руки начнут трястись.

Приём лекарств. Руки могут начать дрожать после приёма препаратов от астмы, некоторых безрецептурных средств от головной боли (с кофеином), кортикостероидов, некоторых противоаллергических лекарств.

Недосып. Если человек плохо спит, у него нарушается передача нервных импульсов от головного мозга в органы и ткани.

Гипертиреоз. Это заболевание щитовидной железы, приводящее к усиленной выработке тиреоидных гормонов. Из-за этого также нарушается передача нервных импульсов. Болезнь сопровождается сильной потливостью.

Низкий уровень сахара в крови. Нехватка глюкозы может привести к слабости и дрожи в руках.

В каких случаях обращаться к врачу

Терапевт посоветовала для начала обратить внимание на продолжительность и частоту тремора. К врачам стоит идти в следующих случаях: дрожь учащается и становится сильнее; руки трясутся редко, но дрожь бывает такой сильной, что не даёт нормально жить — например, вам сложно удержать предметы в руке; тремор ассиметричен — то есть регулярно трясётся только одна рука; дрожь появилось во время жёсткой диеты или злоупотребления спиртным.

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