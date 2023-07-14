Терапевт объяснила, почему могут трястись руки

Терапевт Мошарева: руки могут трястись из-за чрезмерного потребления кофе
В напитке содержится много кофеина — это довольно сильный стимулятор нервной системы, поэтому при переизбытке может начаться тремор рук. Кофеин также есть в чае. Кроме того, дрожь в руках может возникать на фоне тревожного расстройства, депрессии, ПТСР, различных фобий.
Врач сети клиник DocMed Дарья Мошарева перечислила все возможные причины тремора — опасные и не очень.
По словам Дарьи Мошаревой, лёгкий тремор чаще всего не говорит о серьёзных проблемах со здоровьем и проходит сам. Если дрожь долго не проходит, то стоит задуматься. Терапевт перечислила распространённые причины дрожи:
- Нервное напряжение. Дрожь появляется на фоне стресса. Достаточно успокоиться, и всё пройдёт.
- Психическое расстройство. Тремор может появится из-за депрессии или ПТСР .
- Алкогольное отравление. Руки могу начать дрожать на фоне общего нарушения координации при интоксикации. Также дрожь появляется при ломке.
- Избыток кофе. Природные стимуляторы могут перевозбудить нервную систему, и из-за этого руки начнут трястись.
- Приём лекарств. Руки могут начать дрожать после приёма препаратов от астмы, некоторых безрецептурных средств от головной боли (с кофеином), кортикостероидов, некоторых противоаллергических лекарств.
- Недосып. Если человек плохо спит, у него нарушается передача нервных импульсов от головного мозга в органы и ткани.
- Гипертиреоз. Это заболевание щитовидной железы, приводящее к усиленной выработке тиреоидных гормонов. Из-за этого также нарушается передача нервных импульсов. Болезнь сопровождается сильной потливостью.
- Низкий уровень сахара в крови. Нехватка глюкозы может привести к слабости и дрожи в руках.
В каких случаях обращаться к врачу
Терапевт посоветовала для начала обратить внимание на продолжительность и частоту тремора. К врачам стоит идти в следующих случаях: дрожь учащается и становится сильнее; руки трясутся редко, но дрожь бывает такой сильной, что не даёт нормально жить — например, вам сложно удержать предметы в руке; тремор ассиметричен — то есть регулярно трясётся только одна рука; дрожь появилось во время жёсткой диеты или злоупотребления спиртным.
Тремор — симптом болезни Паркинсона?
Непроизвольные встряхивания или дрожания рук — один из первых симптомов болезни Паркинсона. Это неизлечимое заболевание нервной системы, в результате которого поражаются нейронные клетки мозга. Но по одному только тремору делать выводы о наличии болезни не стоит. Вот какие ещё бывают симптомы у этого недуга: скованность движений; нарушения координации; изменения речи вследствие нарушения функций голосовых связок. Ранее исследователи из Американской академии неврологии (AAN) рассказали о необычных способах избежать болезни Паркинсона. Для любителей повозиться на даче есть хорошие новости .