Как не притащить домой с пляжа какую-нибудь заразу? Рассказала врач

Эндокринолог Зайцева: купаться в море не стоит, если на коже есть повреждения. Летом грех не отдохнуть на пляже, причём не важно, куда ринуться — на море, берег реки или озера. Результат будет один — хорошее настроение, а если не быть бдительным, то ещё и ворох различных инфекций и заболеваний. А как их не допустить, рассказала специалист.

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Эндокринолог Вероника Зайцева объяснила меры безопасности, которые нужно соблюдать во время отдыха у воды, и на что лучше обратить внимание.

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Температура воды. В холодной воде вредные организмы почти не размножаются, поэтому оптимально плавать, пока температура не выросла до 24 градусов.

Количество отдыхающих. Чем больше людей, тем сильнее риск что-то подцепить.

Больше всего микробов содержится возле берега, имейте в виду.

В воду могут попадать сточные воды из-за прорыва канализации, проверьте, не выходит ли труба в воду рядом с пляжем.

Не стоит заглатывать воду — в солёной воде кишечных инфекций меньше, чем в пресной, но они всё ещё есть.

По этой же причине следите за слизистой, вирусы спокойно могут попадать на неё через микротравмы и размножаться, даже на глазу.

С повреждениями кожи лучше в воду не заходить, а если пришлось, то потом пристально за ними следите. Если появились отёки, воспаление и другое, то обработайте перекисью водорода или хлоргексидином, а потом езжайте к врачу.

Вода должна быть прозрачной и естественного цвета, но если там много водорослей, то лучше в воду не залазить.

Минусы морской воды

При купании морская вода успокаивает кожу, но после сильно сушит её. Вода испаряется, оставляя кристаллики соли, а те могут вызвать сухость и раздражение. Поэтому после купания лучше ополоснуться пресной водой.

Когда лучше плавать

Температура воды должна быть 23–24 градуса, иначе можно переохладиться. Поэтому лучше купаться утром до 11 часом и вечером с 16 до 19. Так можно избежать солнечного удара, как и переохлаждения. Как только чувствуете, что начался озноб, лучше вылезти и обогреться.

Чем опасен пляж

В песке часто встречаются патогенные грибы и глисты, а также различные бактерии. На официальных пляжах покрытие периодически обрабатывают от всякой гадости, а вот на диких — нет, имейте это в виду.