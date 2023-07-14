$90.12-0.06101.20+0.52

Онколог Вахабова рассказала, от чего надо отказаться, чтобы снизить риск развития рака

Врач-онколог Юлия Вахабова рассказала, от чего следует отказаться, чтобы снизить риск онкологических заболеваний. Прежде всего, считает эксперт, важно побороть вредные привычки, самой опасной из которых является курение.

Онколог рассказала, от чего надо отказаться, чтобы снизить риск рака
© Вечерняя Москва

— Оно в семь раз повышает риск развития рака легких. Табачный дым, являясь канцерогеном, может способствовать развитию злокачественных опухолей любого типа и локализации. Отказ от курения не является стопроцентной защитой от рака, но снижает вероятность его появления, — пояснила специалист.

Кроме того, онколог призвала отказаться от злоупотребления алкоголем и переработанными мясными продуктами, а именно колбасами, сосисками и другими подобными изделиями. При этом Вахабова добавила, что не нужно совсем убирать такие блюда из своего меню, просто следует употреблять их в меру: то есть не каждый день и в ограниченных количествах.

— Алкоголь может способствовать развитию рака печени, а злоупотребление переработанными мясными продуктами — рака желудка, — цитирует слова доктора портал «Подмосковье сегодня».

Также специалист посоветовала в летнее время отказаться от пребывания под открытыми солнечными лучами без защитных средств, поскольку солнечная радиация способствует активному развитию рака кожи — меланомы.

Существует ягода, которая укрепляет иммунитет, нейтрализует раковые клетки и замедляет старение. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.