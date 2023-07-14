Онколог рассказала, от чего надо отказаться, чтобы снизить риск рака

Онколог Вахабова рассказала, от чего надо отказаться, чтобы снизить риск развития рака
Врач-онколог Юлия Вахабова рассказала, от чего следует отказаться, чтобы снизить риск онкологических заболеваний. Прежде всего, считает эксперт, важно побороть вредные привычки, самой опасной из которых является курение.
— Оно в семь раз повышает риск развития рака легких. Табачный дым, являясь канцерогеном, может способствовать развитию злокачественных опухолей любого типа и локализации. Отказ от курения не является стопроцентной защитой от рака, но снижает вероятность его появления, — пояснила специалист.
Кроме того, онколог призвала отказаться от злоупотребления алкоголем и переработанными мясными продуктами, а именно колбасами, сосисками и другими подобными изделиями. При этом Вахабова добавила, что не нужно совсем убирать такие блюда из своего меню, просто следует употреблять их в меру: то есть не каждый день и в ограниченных количествах.
— Алкоголь может способствовать развитию рака печени, а злоупотребление переработанными мясными продуктами — рака желудка, — цитирует слова доктора портал «Подмосковье сегодня».
Также специалист посоветовала в летнее время отказаться от пребывания под открытыми солнечными лучами без защитных средств, поскольку солнечная радиация способствует активному развитию рака кожи — меланомы.
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