Онколог рассказала, от чего надо отказаться, чтобы снизить риск рака

— Оно в семь раз повышает риск развития рака легких. Табачный дым, являясь канцерогеном, может способствовать развитию злокачественных опухолей любого типа и локализации. Отказ от курения не является стопроцентной защитой от рака, но снижает вероятность его появления, — пояснила специалист.

Кроме того, онколог призвала отказаться от злоупотребления алкоголем и переработанными мясными продуктами, а именно колбасами, сосисками и другими подобными изделиями. При этом Вахабова добавила, что не нужно совсем убирать такие блюда из своего меню, просто следует употреблять их в меру: то есть не каждый день и в ограниченных количествах.