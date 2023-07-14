Онколог рассказал, может ли коронавирус бороться с раком

Несмотря на то, что применение вирусов в лечении злокачественных новообразований сегодня считается перспективной стратегией, слухи о влиянии коронавирусной инфекции на течение онкологических заболеваний сильно преувеличены, рассказал в беседе с aif.ru заведующий лабораторией клеточного иммунитета НИИ Экспериментальной диагностики и терапии опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Михаил Киселевский.

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По его словам, проведенные клинические исследования показали весьма скромную эффективность вирусных препаратов в борьбе с онкологическими проблемами.

Специалист объяснил, что у больных коронавирусом на фоне активации иммунитета возможны некие противоопухолевые эффекты, однако они могут возникать из-за того, что опухолевый узел просто «случайно» попал в зону поражения нормальной ткани, и также подвергся деструкции.